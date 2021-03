La vaccination de masse débute dans Charlevoix

Charlevoix est devenu samedi le dernier territoire de la Capitale-Nationale à démarrer la vaccination de masse.

Dans un premier temps, les aînés de 80 ans et plus peuvent prendre rendez-vous pour recevoir leur première dose.

Samedi, quelque 2000 personnes devaient être ainsi vaccinées dans la région.

Certains racontent même avoir roulé près d’une heure afin de se présenter en clinique.

«L’inscription des gens, ça se passe très bien au niveau de Charlevoix. On a plus de 4300 personnes de 70 ans et plus qui se sont inscrites à la vaccination, ce qui est très prometteur» affirme Patricia McKinnon, directrice de la vaccination au CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Diverses cliniques ont été aménagées et d’autres devraient voir le jour très prochainement.