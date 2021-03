Le nationalisme ne saurait se contenter d’être une rhétorique

C’est une chose de dire que le français est en danger. C’en est une autre de prendre les mesures nécessaires pour endiguer et même renverser l’anglicisation de Montréal et de Laval en proposant une nouvelle loi 101 à la hauteur de la situation et en transformant la structure de financement insensée des institutions publiques à Montréal, qui désavantage systématiquement la langue française. Rappelons-le : l’État québécois travaille en ce moment sans s’en rendre compte à l’anglicisation du Québec, comme l’a démontré Frédéric Lacroix.

C’est une chose de dire que le Québec est en droit de réduire ses seuils d’immigration, parce qu’il constate qu’ils sont trop élevés et que la machine à intégrer ne fonctionne vraiment plus. Oui, c’est une chose de s’en donner le droit théoriquement. C’en est une autre de vraiment réduire les seuils d’immigration – ce qui veut dire de ne pas se contenter d’une baisse cosmétique de deux ans pour donner l’impression d’avoir tenu une promesse électorale.

C’est une chose de tenir tête à la théorie du racisme systémique. C’est une excellente chose, sans le moindre doute – la bataille des symboles n’est jamais secondaire en politique, car celui qui capitule devant un tel concept est appelé à en subir toutes les conséquences. C’en est une autre de faire barrage à son application concrète dans les politiques publiques, même s’il ne se déploie pas toujours explicitement sous cet étendard. C’en est une autre de vraiment le combattre idéologiquement, en portant la contradiction à ses promoteurs.

C’est une chose de défendre la liberté académique et de dénoncer les censeurs qui s’imposent sur les campus en y imposant une petite terreur idéologique. C’en est une autre de chercher à résoudre en profondeur cette situation en prenant conscience qu’elle dépasse largement l’action toxique de quelques militants du wokisme. Le wokisme n’est pas d’abord une affaire de militants de 18 ans fanatisés mais est le symptôme de ce que Philippe Lorange nomme un nouveau dogme universitaire.

Autrement dit, s’il est normal que la parole et l’action ne se recoupent jamais intégralement en politique, il n’est pas normal que la seconde en vienne tout simplement à masquer la première alors qu’elle la contredit.

À cause des années funestes du gouvernement Couillard, qui était tout simplement déloyal au Québec et hostile à la majorité historique francophone, de nombreux nationalistes québécois ont accueilli comme une libération l’arrivée de la CAQ au pouvoir. La CAQ parle le langage du nationalisme et elle a tenu une promesse importante avec la loi 21. Il n’y a aucune raison de faire semblant que cela n’a pas d’importance.

Mais de plus en plus, les mots semblent vides. Les décisions politiques ne sont pas à la hauteur des mots utilisés, et encore moins des exigences commandées par un regard lucide sur notre situation nationale.

Soyons sérieux : c’est l’existence même du peuple québécois. Le verrouillage démographique de son avenir politique se renforce chaque année, le régime fédéral ne cesse de nous canadianiser mentalement en faisant le procès de la légitimité même de notre existence nationale, et la frange de nos élites au service du régime canadien et de ses relais médiatiques radicalise cette dynamique, comme on l’a vu cette semaine encore avec la querelle entourant la Cour du Québec, qui cherche à angliciser le système de justice québécois. À travers cela, Montréal se détache du reste du Québec et mépriser les Québécois francophones devient un signe ostentatoire de vertu diversitaire. On pourrait multiplier les exemples.

Il y a deux manières d’envisager le présent moment autonomiste.

Soit il s’agit d’une phase de transition un peu laborieuse mais positive pendant laquelle le Québec se refait des forces, avant de se poser à nouveau la question de sa pleine existence politique – car il devra se la poser quand le régime canadien entreprendra le démantèlement de la loi 21. Dès lors, on verra dans la présente séquence une période pendant laquelle le peuple québécois réapprend à agir politiquement, après un quart de siècle d’engourdissement mental. À l’échelle de l’histoire, il faudrait y voir un redressement.

Soit il s’agit d’une phase de transition inavouable, pendant laquelle le Québec sauve la face en multipliant les rodomontades nationalistes tout en se soumettant pratiquement à une nouvelle dynamique historique qui se parachèvera dans sa folklorisation et sa dissolution identitaire dans le cadre canadien. Dans ce cas, nous verrons dans le nationalisme du présent gouvernement une forme d’histoire qu’on se raconte à soi-même pour ne pas s’avouer que nous consentons pour de bon à notre soumission – que l’on justifiera plus tard au nom de l’évolution des choses et du changement inévitable des sociétés. C’est une constante dans l’histoire des peuples : les élites fatiguées nomment souvent réalisme et pragmatisme le fatalisme et le défaitisme.

Je ne sais laquelle des deux interprétations est la bonne. Peut-être les deux portent-elles une part de vérité.

J’ai toutefois tendance à croire que la CAQ aurait besoin de se sentir un peu moins en sécurité en ce moment. Je constate qu’elle se contente désormais d’un nationalisme verbal sans même s’en rendre compte.

La loi 101 cent fois promise n’arrive pas, et on redoute d’ailleurs une loi édentée lorsqu’elle sera finalement proposée. Et pendant ce temps, Dawson goûte les privilèges d’un financement démesuré lui permettant de s’agrandir.

Les seuils d’immigration devaient baisser, finalement, ils reviendront aux normes fixées par le régime libéral. La CAQ normalise ainsi des seuils qui servent exclusivement le régime canadien et le PLQ, qui voit le nombre de comtés protégés grossir à chaque décennie. La CAQ est-elle consciente qu’elle joue ainsi contre ses propres intérêts électoraux?

Le gouvernement fait barrage à la théorie du racisme systémique, mais ne contre-attaque pas vraiment intellectuellement, comme s’il se contentait d’une résistance passive.

Le gouvernement dit s’inquiéter de la censure universitaire puis nomme Alexandre Cloutier à la tête du comité sur la liberté universitaire, ce que tous les nationalistes de bon sens recevront comme une gifle. L’homme n’est certainement pas sans valeur, mais tout son parcours idéologique entre en contradiction avec l’idée d’une nécessaire reconquête des territoires intellectuels cédés au politiquement correct. Il pourrait réserver une bien mauvaise surprise au gouvernement.

Que penser d’un gouvernement qui repose sur un électorat nationaliste et lui chante la pomme de temps en temps mais qui gouverne de plus en plus en fonction de son aile libérale-affairiste? Les électeurs nationalistes en viendront peut-être à se demander s’ils ne sont pas perdants dans cette étrange combinaison politique où on se contente de les payer de mots.