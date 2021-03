Les dirigeants d’entreprises et les politiciens sont de moins en moins crédibles, selon un sondage

Au Canada, la crédibilité accordée aux dirigeants d’entreprises, aux médias et aux politiciens a connu un recul important par rapport à 2020, selon le Baromètre de la confiance de la firme mondiale de relations publiques Edelman, publié le 17 février dernier.

En effet, un répondant sur deux au sondage croit que les chefs d'entreprise tentent délibérément de tromper les gens en disséminant de l'information qu'ils savent erronée et 46 pour cent estiment que les élus font de même.



Au printemps dernier, la confiance des Canadiens envers ces institutions avait connu une hausse marquée, mais ce ne fut que de courte durée alors qu’elles ont perdu la majorité de ces gains.



Par rapport aux entreprises, les attentes du public par rapport à la responsabilité sociale des entreprises ont modifié considérablement. 65 % des Canadiens estiment que les dirigeants d’entreprise devraient intervenir pour s’attaquer aux problèmes de société que le gouvernement néglige, et 69 % croient qu’ils devraient avoir à rendre des comptes au public plutôt que seulement au conseil d’administration et aux actionnaires.



De plus, 84 % des Canadiens s’attendent à ce que les dirigeants d’entreprise se positionnent publiquement au sujet de divers défis sociétaux, tels que l’impact de la pandémie, l’automatisation des emplois, les enjeux communautaires locaux, et les grandes questions de société comme la discrimination et les changements climatiques.



La confiance envers la majorité des sources d’information n’a jamais été aussi basse



Plus aucune source d’information, qu’il s’agisse des médias traditionnels (55 %), des moteurs de recherche (47 %), des médias de marque (32 %) ou des médias sociaux (22 %) n’est jugée digne de confiance au Canada. En effet, toutes ces sources ont enregistré un déclin de la confiance par rapport à l’année précédente, et ces trois dernières sont même tombées dans la catégorie de la méfiance.



Si 46 % des Canadiens aiment partager des nouvelles qu’ils jugent intéressantes, seulement 23 % de ce nombre — soit moins d’une personne sur quatre — témoigne d’une bonne hygiène médiatique. Ainsi, une quantité considérable d’information non avérée est consommée et disséminée, ce qui contribue à répandre la désinformation.



Fait intéressent, « Mon employeur » continue d’être un pilier de la confiance au Canada et est aujourd’hui considéré comme la source d’information la plus crédible (65 %), supplantant le gouvernement fédéral (64 %), les rapports des médias avec mention de source (61 %) et les médias sociaux (31 %). Ces données signifient que les employeurs occupent désormais une position privilégiée pour résoudre les problèmes de société, se prononcer sur les grands enjeux, et agir comme gardiens d’une information fiable et véridique.



Le Québec fait meilleure figure que le reste du pays



Toutefois, l'indice de confiance au Québec se situe bien au-dessus de la moyenne (61 %), un niveau atteint par seulement le tiers des 27 pays sondés dans l'étude globale, et qui exclue le Canada (56 %). La pandémie a eu un effet positif au Québec sur l'indice de confiance (+4 par rapport à l'an dernier), particulièrement envers les entreprises (+10, à 62 %) et les gouvernements (+7, à 63 %).

« Nous pouvons certainement se réjouir et se féliciter d'avoir de si bons résultats de confiance au Québec, mais cela vient avec une responsabilité de mener des communications claires et transparentes, pour éviter de se retrouver sur la pente descendante » souligne Ève Laurier, directrice générale d'Edelman Montréal, par voie de communiqué vendredi.



Le Baromètre de confiance Edelman 2021 s’appuie sur des sondages menés en ligne auprès de 1500 Canadiens l’automne dernier. Selon les normes généralement acceptées de l’industrie du sondage, les enquêtes en ligne ne peuvent pas se voir attribuer une marge d’erreur, car elles n’échantillonnent pas la population au hasard.