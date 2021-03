Les patins pris dans la glace

Il y a rarement une zone grise dans les explications de Dominique Ducharme. C’est blanc ou c’est noir. Il a décrit en toute lucidité l’horrible prestation du Canadien dans ce revers de 3 à 1 contre les Flames.

« Il n’y a aucune raison de connaître un tel départ, a dit l’entraîneur en chef du Canadien. Je sentais que les gars étaient prêts, mais on ne bougeait pas à notre arrivée sur la glace. Quand tu ne bouges pas, tu n’exécutes pas. Tu n’es pas à la bonne place pour retirer le temps et l’espace à l’autre équipe. On ne bougeait pas nos jambes. C’était un peu mieux à partir de la moitié du match. On est capables de beaucoup mieux. »

À son deuxième match depuis son retour derrière le banc des Flames, Darryl Sutter a complètement endormi le CH. Le pilote n’a pas déniché une potion magique pour ses joueurs, mais il a misé sur le travail et l’acharnement. Il a aussi signé deux victoires.

Pas d’excuse

Dans le premier des deux matchs à Calgary, le Tricolore pouvait se cacher derrière les excuses de la fatigue avec deux rencontres en 22 heures et un voyagement entre la Colombie-Britannique et l’Alberta. Mais pour ce deuxième duel contre la bande à Mark Giordano, il n’y avait aucune excuse possible.

« Notre départ est ce qui m’a le plus déçu, a noté Ducharme. Nos joueurs voulaient rebondir, même si c’était un match difficile jeudi avec le voyagement et un deux en deux. Les gars voulaient connaître un bon match. Notre niveau d’implication n’était pas bon. Quand tu ne bouges pas, tu ne peux pas avoir un bon niveau de compétition. Les Flames étaient plus rapides. On ne pouvait pas exécuter, on n’avait pas de temps. »

Ducharme a insisté sur l’importance d’être en mouvement. À ses yeux, son équipe était tout simplement figée contre les Flames.

« Quand tu ne bouges pas, tu passes plus de temps dans ta zone. Quand tu finis par récupérer la rondelle, tu passes la ligne rouge et tu la dégages pour rentrer au banc. Tu n’as plus d’énergie. Quand tu joues de cette façon, tu ne génères pas d’offensive. Quand tu ne bouges pas, tu ne tues pas de jeux, tu passes plus de temps dans ta zone. »

Le côté amorphe du Tricolore s’illustrait bien dans la colonne des tirs en première période. Après 10 minutes, les Flames malmenaient leurs rivaux 11 à 2. Après 20 minutes, c’était 16 à 6 pour les Flames. Et au tableau indicateur, on pouvait lire : Calgary 2, Montréal 0.

Malgré une intensité un peu plus grande après le but de Jeff Petry, le Tricolore n’a jamais été dans le coup. Jacob Markstrom n’a pas eu à trop transpirer pour obtenir sa 10e victoire de la saison.

La même lecture

Sonné par un contact accidentel avec Corey Perry, Nick Suzuki a dû se soumettre au protocole des commotions cérébrales en troisième période. Il est revenu dans la rencontre et il a rencontré les journalistes avant de s’envoler avec ses coéquipiers vers Winnipeg.

« Nous devons être meilleurs au départ, a résumé Suzuki. Nous avions une bonne énergie à notre arrivée à l’aréna. Quand on a déposé la rondelle, les Flames ont dominé. Le pointage aurait été pire sans le brio de Carey [Price]. Quand tu es mauvais pendant 30 minutes, ça fait mal. »