Montréal et Saint-Augustin, même combat!

Qu’ont en commun Montréal et le village de Saint-Augustin, en Basse-Côte-Nord ?

À première vue, pas grand-chose. La première compte 1,8 million d’habitants et est souvent paralysée par les bouchons de circulation ; la deuxième recense moins de 700 personnes et n’est accessible que par bateau ou par les airs.

Mais ces endroits séparés par 1200 kilomètres sont tous deux aux prises avec des cas d’élus soupçonnés de manquements à l’éthique.

À Saint-Augustin, la mairesse Gladys Driscoll Martin et l’ancien maire Glenn McKinnon font face depuis mercredi à cinq et sept accusations pénales, respectivement.

Les infractions alléguées par le Directeur général des élections du Québec sont sérieuses. Les deux élus auraient influencé le vote d’électeurs « en (leur) promettant ou accordant un bénéfice ou en (leur) faisant des menaces ».

Chacun des chefs d’accusation peut entraîner une amende de 5000 $ plus les frais, en cas de culpabilité.

La ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, était si préoccupée jeudi, qu’elle a demandé à la Commission municipale du Québec (CMQ) d’intervenir.

« Je souhaite agir rapidement pour le maintien de l’ordre et le bénéfice des citoyens », a-t-elle déclaré.

Il faut dire que Saint-Augustin avait été placée sous tutelle de 2011 à 2013, et que la cour avait jugé M. McKinnon inhabile à siéger en 2015.

Ingérence alléguée

Photo tirée de Facebook

À Montréal, c’est le maire de l’arrondissement L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève, Normand Marinacci, qui est dans une mauvaise passe. Il a été cité récemment en déontologie municipale par la CMQ.

Cette semaine, mon collègue du Bureau d’enquête Dominique Cambron-Goulet nous en apprenait beaucoup sur ce qui est reproché à cet élu de Projet Montréal.

Il se serait ingéré dans les pouvoirs des fonctionnaires en empêchant le congédiement d’un employé à qui on reprochait notamment du vol de temps et la falsification de rapports.

Un document du service des ressources humaines indique aussi qu’il se serait mêlé indûment d’un appel d’offres à l’encontre de la volonté des fonctionnaires.

Qu’avait à dire la cheffe de son parti et mairesse de Montréal, Valérie Plante ? Rien du tout. À son cabinet, on s’est contenté d’envoyer une déclaration écrite en indiquant qu’on laisserait la CMQ faire son travail.

Le jugement de la CMQ, justement, nous permettra de savoir si M. Marinacci était bien sensibilisé à la séparation qui doit exister entre les responsabilités des élus et celles des fonctionnaires.

Permis et interdit

Ça sent le printemps. Ça sent aussi de plus en plus les élections municipales, prévues partout au Québec dans moins de 8 mois, le 7 novembre prochain.

Il est à souhaiter que les candidats qui annonceront leurs couleurs dans les prochaines semaines se renseignent bien sur ce qui est permis et interdit quand on veut devenir élu municipal.

Si vous soupçonnez que quelqu’un ne respecte pas les règles, contactez notre Bureau d’enquête en toute confidentialité au jdm-scoop@quebecormedia.com.

Jean-Louis Fortin

Directeur du Bureau d’enquête