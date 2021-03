Notre société est en train de se saborder

Vous ne trouvez pas qu’on régresse, comme société ?

Qu’on recule ? Qu’au nom du progressisme ou des libertés individuelles, on est en train de se débarrasser d’acquis importants, que la moitié de la planète nous envie ?

VACCINS, ÉLECTIONS, JUSTICE

La moitié de la planète rêve d’avoir accès à des médicaments, mais chez nous, une partie de la population ne veut pas se faire vacciner. La moitié de la planète rêve de vivre dans un régime démocratique, mais nous, on chiale parce qu’on va peut-être retourner en élections ce printemps. La moitié de la planète rêve de vivre dans un système où la justice te considère comme innocent jusqu’à preuve du contraire, mais nous, on trouve que la présomption d’innocence est une mauvaise chose, car elle privilégie l’accusé.

La moitié de la planète rêve d’aller à l’université pour débattre, confronter ses idées reçues et élargir ses horizons, mais nous, on veut des universités où tout le monde pense pareil.

La moitié de la planète rêve de vivre dans un monde où les femmes n’auront pas à porter le voile, mais nous, on trouve le voile cool et on s’extasie chaque fois qu’une femme en porte un à la télé.

LIBERTÉ D’EXPRESSION ET RELIGION

La moitié de la planète rêve de pouvoir exprimer librement ses opinions sans craindre pour sa sécurité, mais nous, on bannit des livres, des films et des cartoons. La moitié de la planète lutte contre les discriminations sexuelle et raciale, mais nous, on veut instaurer des programmes de « discrimination positive » destinés à embaucher des gens sur la base de leur sexe ou de la couleur de leur peau.

La moitié de la planète rêve de vivre dans une société où il faut être convaincu hors de tout doute raisonnable qu’un individu est coupable d’un crime pour l’enfermer, mais nous, on trouve le fardeau de la preuve trop lourd et on veut l’alléger.

La moitié de la planète rêve de vivre dans un pays capitaliste, mais nous, nos intellectuels tripent sur Marx, Fidel, Chavez et le Che. La moitié de la planète rêve d’être enfin libérée du joug de la religion, mais nous, on multiplie les exceptions pour accommoder les croyants et faire plaisir aux leaders religieux. La moitié de la planète se bat pour détruire les murs qui divisent les différentes communautés ethniques, mais nous, on dit que seul un Noir peut traduire le livre d’un Noir ! On est contre le métissage ! Pour les mesures destinées à protéger la « pureté de la race » !

AUX POUBELLES !

La moitié de la planète envie nos privilèges, et nous, qu’est-ce qu’on fait ?

On se plaint. Bou houhou.

Comme une princesse multimillionnaire qui va pleurer à la télé parce que sa belle-sœur n’est pas gentille avec elle...

Au lieu de chérir toutes les victoires que nous avons réussi à remporter de peine et de misère au fil des siècles, tous les acquis que nous avons réussi à obtenir, nous sommes en train de les jeter aux poubelles ! Vous rendez-vous compte de ce que nous sommes en train de faire ?

Nous scions les fondations mêmes de notre société ! Sommes-nous devenus fous ?