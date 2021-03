N’oubliez pas de changer l’heure

Un simple rappel. La nuit prochaine, à 2 h, nous avancerons donc l’heure d’une heure pour un retour à l’heure avancée (heure d’été). Vous perdrez ainsi une heure de sommeil. Le retour à l’heure normale de l’Est est prévu à l’automne, dans la nuit du 6 au 7 novembre 2021.

Un triplé inhabituel

Fait pour le moins inusité, voici trois générations de filles, d’une même famille de Québec, qui sont nées le même jour (14 mars) mais chacune à 30 ans d’intervalle. Tout d’abord, en photo principale : Cléa MacDonald est née le 14 mars 2011, elle a 10 ans aujourd’hui. Patricia Roy (en haut à droite), la tante de Cléa, est née le 14 mars 1980 (41 ans). Finalement, Diane Laroche (en bas à droite), la tante de Patricia et la grand-tante de Cléa, est née le 14 mars 1950 (71 ans). On me souligne que les trois présentent de fortes similitudes sur le plan de leurs personnalités. Bonne fête à l’avance pour demain, les filles...

Salut, Lionel

J’ai été attristé d’apprendre le décès de Lionel Verret (photo) survenu le 28 février dernier à l’âge de 90 ans. M. Verret a travaillé 54 ans au Château Frontenac avant de prendre sa retraite et de devenir par la suite le président des retraités du Château. Pour l’avoir rencontré très souvent avec sa charmante conjointe Pauline, Lionel était un fan fini des Nordiques (il souhait évidemment leur retour à Québec). Toujours souriant, il était d’une gentillesse hors du commun. Permettez-moi d’offrir à toute sa famille et à leurs proches mes plus sincères condoléances. En raison des circonstances actuelles, la cérémonie aura lieu dans l’intimité et sur invitation seulement. La cérémonie sera diffusée en direct samedi 20 mars à 14 h 30 ou en reprise avec le lien suivant : funeraweb.tv/fr/diffusions/25736.

En mémoire de Dorothée (2013-2018)

Le Défi ski Leucan est de retour à la Station touristique Stoneham quelques jours avant le printemps 2021. C’est ainsi qu’à compter d’aujourd’hui, jusqu’au 21 mars, les participants devront effectuer quatre heures de ski ou de planche à neige, ou réaliser quatre heures d’un autre sport d’hiver pour réussir le Défi ski Leucan. En équipe d’une à quatre personnes, les participants de tous âges et de tous les niveaux sont invités à amasser un minimum de 500 $ en dons. Exceptionnellement pour la présentation 2021, aucuns frais d’inscription ne seront exigés. Le Défi ski Leucan à la Station touristique de Stoneham se tiendra, cette année, à la mémoire de la jeune Dorothée Giroux (photo), décédée d’une leucémie myéloïde aiguë en septembre 2018. Tous les détails sont publiés sur le site : www.defiski.com/fr.

En souvenir

Le 13 mars 2011. Incendies, le long métrage de Denis Villeneuve, finaliste aux Oscars dans la catégorie du meilleur film en langue étrangère, remporte neuf des 10 statuettes qu’il convoitait à la soirée des Jutra. Seul le prix du film s’étant le plus illustré à l’extérieur du Québec, remis au deuxième long métrage de Xavier Dolan, Les amours imaginaires, a échappé à Incendies.

Anniversaires

Mikaela Shiffrin (photo), skieuse américaine, double médaillée d’or olympique, sextuple championne du monde, seule skieuse de l'histoire à compter quatre titres mondiaux gagnés d'affilée dans une discipline, triple gagnante du classement général de la Coupe du monde, 26 ans...Adam Clayton, bassiste du groupe U2, 61 ans...Dr Richard Lacroix, l’infatigable médecin vétérinaire de la clinique vétérinaire Duplessis, 63 ans...Claude Lavoie, retraité sportif de la radio depuis des lunes et ex-fin connaisseur des pools de hockey...Guy Kéroack, alias guybleu, 74 ans...Neil Sedaka, compositeur et chanteur, 82 ans...

Disparus

Le 13 mars 2020 : Louise Robic (photo), 85 ans, ex-ministre provinciale, présidente du Pati libéral du Québec... 2019 : Andrea Pollack, 57 ans, nageuse est-allemande spécialiste de la nage papillon... 2017 : Denis Champoux, 77 ans, guitariste et chanteur l'un des fondateurs des Mégatones à la fin de l'année 1961... 2016 : Ken Broderick, 74 ans, gardien de but qui a brièvement joué pour les Nordiques en 1977-1978 (AMH)... 2015 : Normand Beauchamp, 72 ans, ancien copropriétaire de Radiomutuel... 2013 : Bernard Roy, 73 ans, avocat spécialiste du droit civil, commercial et administratif... 2011 : Richard Martin, 59 ans, l'ancien ailier gauche des Sabres de Buffalo... 2010 : Jean Ferrat, 79 ans, un des derniers géants de la chanson française... 2008 : Louis F. Larivière, 65 ans, cofondateur de l’agence Cossette Communication en 1972 et de la compagnie aérienne Maestro... 2008 : René Soulard, boulanger, père de Jean Soulard.