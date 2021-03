«On a ridiculisé le masque» au début de la crise, dit l’épidémiologiste Nimâ Machouf

Un an après le début de la pandémie de COVID-19, l’épidémiologiste Nimâ Machouf regrette que le port du couvre-visage n’ait pas été pris au sérieux dès le départ et que les aéroports n’aient pas été fermés plus tôt.

«On a ridiculisé le masque», a-t-elle dit samedi en entrevue à LCN.

Nimâ Machouf est d’avis que le gouvernement Legault aurait dû demander plus rapidement aux Québécois de fabriquer des couvre-visages.

«On a vu comme les gens sont créatifs, ils en ont fait de toutes les couleurs.»

Fermeture des aéroports

Ottawa aurait dû procéder à la fermeture des aéroports beaucoup plus tôt, selon Nimâ Machouf.

«Le virus rentrait, rentrait et on faisait comme si l’aéroport n’était pas une porte d’entrée du tout», a-t-elle déploré.

«C’était quasiment se mettre la tête sous la neige», a conclu la Dre Machouf.

