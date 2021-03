Rappel de produits d’abricots qui peuvent « causer un empoisonnement au cyanure »

Plusieurs produits noyaux d'abricots dont les Amandes d'abricot crues amères d’Apricot Power, les «Raw Bitter Apricot Kernels» d’Earth Notions et les noyaux d'abricots amers séchés d’Organic Traditions font l’objet d’un rappel en raison de la présence d'amygdaline, une toxine naturelle.

Ils ne doivent pas être consommés, car ils contiennent une quantité excessive d'amygdaline qui peut causer un empoisonnement aigu au cyanure.

Si vous croyez avoir été malade après avoir consommé un produit visé par un rappel, communiquez avec votre médecin, tel que conseillé par l’agence canadienne d’inspection des aliments.

Les symptômes de l'empoisonnement au cyanure sont les suivants : faiblesse et confusion, anxiété, agitation, maux de tête, nausées, difficultés respiratoires et essoufflement, évanouissement, convulsions et arrêt cardiaque.

En date de vendredi, aucun cas de maladie associé à la consommation de ces produits n'a été signalé.