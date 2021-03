À la tête d’une famille de 11 enfants

La sœur d’une femme sur le point de mourir a pris sous son aile son neveu et ses trois nièces, elle qui a déjà sept enfants à la maison, pour éviter qu’ils soient éparpillés dans différents foyers au décès de leur mère.

« Pour nous, c’était inconcevable de les laisser être séparés à gauche et à droite et de briser leur lien. C’est à peu près la seule chose qu’il leur reste... », témoigne Annick Vallée aux côtés de son conjoint, Benoit Archambault.

Déjà en octobre, sa sœur Caroline Vallée racontait au Journal son amour pour ses six enfants, dont quatre encore mineurs, et son inquiétude par rapport à leur avenir.

Alors qu’elle n’a plus que quelques jours à vivre en raison d’un cancer devenu généralisé, elle envisage sa fin plus sereinement grâce à sa sœur et à son beau-frère.

« Ils vont être élevés comme si ça avait été moi. Je pars l’esprit plus que tranquille », confiait-elle il y a deux semaines d’une petite voix, dans son studio de la maison de soins palliatifs Saint-Raphaël, à Montréal.

Son état s’est beaucoup détérioré depuis.

Maudite COVID

Fin février, la femme de 39 ans regrettait surtout que la COVID-19 l’ait privée de moments irremplaçables : pas de dernier Noël avec sa famille élargie, un ultime anniversaire célébré en comité réduit, etc.

Et, comble du malheur, la maisonnée de sa sœur avait dû se placer en isolement en raison d’un cas de coronavirus, empêchant la visite de ses enfants chéris pendant cinq interminables semaines.

« La pandémie, je m’en serais bien passé. Un cancer, c’est suffisant », disait la malade en phase terminale, pince-sans-rire.

Dès le début de l’année scolaire, deux de ses grandes filles ont déménagé chez leur tante Annick et leur oncle Benoit, déjà parents d’une famille reconstituée de huit enfants au total.

Alix, 14 mois, et Manolo, 4 ans, sont arrivés quand la santé de leur mère a décliné.

Les enfants n’ayant pas tous le même père, il s’agissait de la meilleure solution pour tous, selon la famille.

Photo courtoisie, Famille Vallée

Un vrai casse-tête

Leur arrivée dans un 7 et demie sur deux étages dans Hochelaga, à Montréal, a cependant nécessité un peu de gymnastique.

Les enfants dorment à quatre par chambre, mais toute la famille de 13 personnes parvient à s’asseoir à la table de cuisine de 108 pouces en même temps.

« Il y a du monde partout ! », s’exclame Benoit Archambault dans un éclat de rire.

C’est d’ailleurs pourquoi le couple à la tête de la famille de 11 enfants âgés de 14 mois à 18 ans est à la recherche d’un nouveau logis.

Le rêve ? Une maison pour que leurs adolescents aient leur coin bien à eux, et les plus petits, de l’espace pour jouer.

Maison recherchée

Or, les prix de l’immobilier à Montréal, et le seul salaire de Benoit, qui travaille dans le service alimentaire d’un CHSLD, rendent impensable un tel achat.

« On regarde depuis le premier diagnostic de Caroline [en 2019] parce qu’on était prêts au pire dès le départ », souligne Annick Vallée, 41 ans.

Le couple a finalement lancé une collecte GoFundMe dans l’espoir de recueillir une mise de fonds de 25 000 $ pour leur permettre d’être moins à l’étroit.

En attendant, ils font tout leur possible pour que les enfants de Caroline profitent de leurs derniers moments avec elle.

« À 8 ans, [Mila Rose] sait déjà que c’est une question de temps », laisse tomber Annick.