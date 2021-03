Canada: contre la morosité pandémique, des camions postaux psychédéliques

Au Canada, la Poste tente de combattre la morosité de l’épidémie et de semer un peu de joie sur son passage avec des camions de livraison aux couleurs psychédéliques.

Dans 28 villes du pays, une flotte de 37 véhicules de livraison multicolores prend la route chaque jour depuis quelques mois pour apporter courrier, colis et sourires de porte en porte.

Chacun est orné d’un grand soleil et de l’image d’un camion traditionnel bleu, blanc, rouge de Postes Canada chevauchant un arc-en-ciel, et frappé d’un « Thanks Merci! » en grosses lettres.

« Je me suis demandé ce qui serait amusant et joyeux et qui toucherait les gens » après de longs mois de confinement dus à la pandémie, explique le concepteur de ce design, Andrew Lewis.

« J’ai compris que les gens étaient devenus dingues à force d’être isolés chez eux, sans leurs contacts sociaux habituels », a-t-il confié à l’AFP.

L’artiste à l’imagination débordante considère presque comme une prouesse d’avoir réussi à convaincre Postes Canada, une entreprise d’État, « de faire ça » avec une partie de sa flotte.

« Aucun service postal au monde n’a fait une chose pareille », à partir « d’une idée aussi farfelue », se réjouit-il.

« Les gens ont besoin de couleurs »

Le design final a été soumis en septembre et trois mois plus tard, les camions aux couleurs joyeuses faisaient leur apparition dans les villes et campagnes du pays.

Des facteurs ravis ont immédiatement posté des photos sur Instagram.

Andrew Lewis raconte que son propre facteur est venu frapper à sa porte un matin pour lui dire qu’il « trouvait ça fantastique ».

L’idée est née d’un nouveau timbre que voulait émettre le service postal pour « exprimer sa gratitude et sa reconnaissance » à ses 64 000 employés, confrontés à une augmentation massive du nombre de colis depuis le début de la pandémie, selon le PDG de Postes Canada, Doug Ettinger.

Ainsi, plus d’un million de colis ont été livrés quotidiennement pendant 181 jours consécutifs l’an dernier, contre 67 avant Noël en 2019.

Postes Canada a fait appel à M. Lewis, considéré comme l’un des meilleurs artistes d’affiches au monde, pour concevoir le timbre.

Le mandat s’est rapidement élargi à d’autres produits dérivés et, « pour plaisanter », M. Lewis, qui enseigne la théorie des couleurs à l’université Western, en Ontario, a aussi soumis une maquette d’un camion de livraison de Postes Canada peint avec son motif psychédélique.

À sa grande surprise, les cadres de la société d’État ont été ravis de son idée.

« Après l’année qu’on vient d’avoir, je pense que les gens ont besoin de couleurs », résume-t-il.