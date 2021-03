COVID-19: amélioration au Québec, détérioration en Ontario

Le Québec est parvenu à améliorer son bilan quotidien, dimanche, tout en vaccinant plus vite que jamais sa population, tandis que l’Ontario a de nouveau régressé sur le plan statistique.

Du côté de la Belle Province, 674 cas découverts dans les 24 dernières heures et 5 décès se sont ajoutés au lourd tribut cumulé au cours de la dernière année, des nombres en nette amélioration face aux précédents bilans et sous la moyenne de la dernière semaine.

Par ailleurs, une légère amélioration a été observée dans les hôpitaux, particulièrement aux soins intensifs, où l’on compte 100 lits occupés par des patients atteints par le coronavirus, soit 6 de moins que la veille.

En parallèle, la campagne de vaccination de masse, qui continue à s’ouvrir à plus de régions et de tranches d’âge, a permis d’inoculer 31 611 personnes samedi. Mine de rien, après les ratés de février, le Québec a franchi le cap des 30 000 doses par jour trois fois de suite et en a administré plus de 95 000 de jeudi à samedi.

Ce faisant, la province est devenue l’une de celles qui vaccinent le plus vite au pays, notamment devant l’Ontario, l’Alberta et la Colombie-Britannique, en termes de doses administrées par personne.

Rattrapage de données

Pendant ce temps, la province la plus peuplée au pays a dévoilé 1747 nouveaux cas et 15 décès supplémentaires. Il s’agit d’un nouveau rebond majeur en Ontario après les 1468 cas annoncés samedi, qui s’explique cependant en partie par un rattrapage dans les données.

Ce faisant, la province à l’ouest de la rivière des Outaouais affiche depuis huit jours consécutifs plus de 1000 cas quotidiens. L’Ontario est demeuré continuellement au-dessus de 950 cas par jour depuis le début du mois.

Ce recul n’a pas empêché les hôpitaux de se délester de 88 patients contaminés, pour un total de 601 lits occupés. Du nombre, 282 malades sont aux soins intensifs, soit 7 de plus que la veille.

Ailleurs au pays, les choses ont continué à s’améliorer dans les provinces de l’Atlantique avec un seul cas recensé en Nouvelle-Écosse et cinq nouveaux cas au Nouveau-Brunswick.

Du côté de l’Ouest, à peine 44 cas et 1 décès ont été signalés au Manitoba, ce qui représente un nombre de cas moitié moins élevé que celui de la veille.

La situation au Canada: