Des déménageurs affichent déjà complet

Si vous vouliez engager des déménageurs pour le 1er juillet, il est peut-être déjà trop tard, la majorité d'entre eux n’ayant plus aucune disponibilité.

À Québec, plusieurs clients ont réservé leur place dès octobre dernier pour être sûrs d’avoir une disponibilité cet été.

Certaines compagnies de déménagements reçoivent jusqu’à une vingtaine d’appels par jour, avec des clients parfois désemparés, qui pleurent au téléphone parce qu’ils ne peuvent trouver de plage horaire pour leur déménagement.

Et ceux qui réussissent à réserver des déménageurs doivent souvent payer beaucoup plus cher et se butent à des critères assez spécifiques.

«Il n’est pas rare que les déménageurs aillent simplement faire des premiers étages pour le 1er juillet ou des logements avec ascenseur, parce qu’on veut desservir le plus de clients possible. Si l’on doit faire des quatrièmes et cinquièmes étages, ça devient très difficile», a ainsi expliqué Pierre-Olivier Cyr, propriétaire du Clan Panneton.

Plusieurs déménageurs de Québec ont d’ailleurs affirmé que la pandémie de COVID-19 n’a fait qu’accélérer une problématique qui s’aggrave d’année en année.

Le manque de main-d’œuvre demeure le principal responsable de cette situation.