Des infections transmises sexuellement de plus en plus résistantes

Confrontés à des infections transmises sexuellement (ITS) qui sont de plus en plus résistantes aux antibiotiques, les experts s’inquiètent que certaines de ces maladies ne soient plus traitables bientôt.

« C’est un risque : il ne reste plus grand-chose pour soigner la gonorrhée », constate avec effroi le Dr Marc Steben, vice-président canadien de l’Union internationale contre les infections sexuellement transmissibles.

Deuxième ITS la plus répandue, l’épidémie de gonorrhée n’a jamais pu être jugulée par un traitement en particulier.

La bactérie a en effet une capacité infinie de se régénérer, de sorte que le médicament le plus efficace devient obsolète en quelques années. Les médecins doivent alors se tourner vers d’anciens traitements, mais les recours commencent à manquer.

« Crise sous-estimée »

« Les compagnies pharmaceutiques s’en désintéressent, comme ils savent que leur antibiotique deviendra inefficace quelques années plus tard », ajoute le Dr Steben, qui n’hésite pas à parler d’une « crise sous-estimée ».

Car une gonorrhée incurable n’aurait rien de banal, insiste-t-il. « Outre l’infertilité, il peut y avoir de graves conséquences à une gonorrhée non traitée, comme un empoisonnement sanguin ou une méningite mortelle », rappelle le médecin généraliste.

À Montréal, où le Dr Steben pratique, on a recensé au courant de l’été jusqu’à 30 % de cas de gonorrhées résistantes à l’azithromycine.

Ce médicament miracle était prescrit depuis une dizaine d’années pour soigner en une seule journée la chlamydia, mais était également utilisé dans le traitement de la gonorrhée. Or, les médecins ont été contraints en août dernier de revenir à la doxycycline pour venir à bout de la chlamydia, l’ITS la plus courante.