Est-il trop tôt pour changer ses pneus?

Si les Québécois ont l’autorisation de troquer leurs pneus d’hiver pour ceux d’été à partir de lundi, les températures actuelles suggèrent plutôt d’attendre avant de faire le changement.

«C’est impossible de tracer une ligne dans le temps et dire qu’à cette date on met les pneus, il faut plutôt se fier à la température et il faut que la température soit de façon constante à 7°C avant de penser installer les pneus quatre saisons ou d’été», a mentionné lors de son passage à LCN le pilote de course et expert en conduite pour Michelin Carl Nadeau.

La date idéale de changement de pneus peut donc difficilement être généralisée à toute la province, les gens vivant au centre-ville de Montréal pouvant le faire plus rapidement qu’une personne qui habite sur la Rive-Sud, mais qui a un chalet dans les Hautes-Laurentides et doit donc faire plus de route.

Pour autant, garder ses pneus d’hiver pendant une trop longue période de temps peut aussi être dangereux pour la sécurité des automobilistes, car la stabilité de la conduite peut être affectée.

«La conception d’un pneu d’hiver fait en sorte que lorsqu’il fait très chaud, il va se déformer énormément, donc si on veut réagir rapidement et faire un évitement d’obstacle, ça peut être très dangereux. Donc, ceux qui disent "je vais finir mes pneus d’hiver en été", c’est loin d’être une bonne idée», a expliqué M. Nadeau.

«Il faut se fier à la température. [...] Je regardais la météo, là, on se tient entre moins six et plus dix degrés, donc pour l’instant, il est encore un petit peu trop tôt pour le faire», a-t-il avancé.