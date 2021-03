Ville de Québec: doyen du conseil municipal, Yvon Bussières part

Élu sans interruption dans son district de Montcalm-Saint-Sacrement depuis 1993, le conseiller municipal Yvon Bussières ne sollicitera pas un huitième mandat en novembre 2021. L’homme de 70 ans a évoqué des «raisons familiales» pour expliquer sa décision. Une page d’histoire se tourne après le départ de cette figure de la vie politique municipale de Québec.

Yvon Bussières: l’homme aux 7 mandats

1993–1997

Conseiller du Rassemblement populaire de Québec (équipe du maire Jean-Paul L’Allier) et président du conseil municipal

1997–2001

Conseiller du Rassemblement populaire de Québec et président du conseil municipal

2001–2005

Conseiller du Renouveau municipal de Québec

2005–2009

Conseiller du Renouveau municipal de Québec et président du conseil municipal

2009–2013

Conseiller indépendant

2013–2017

Conseiller de Démocratie Québec

2017–2021

Conseiller indépendant

Les conseillers municipaux les plus expérimentés

1. John Hearn | 35 ans

Photo d'archives

Échevin du quartier Champlain de 1855 à 1873 et de 1877 à 1894

2. Francis J. Dinan | 30 ans

Photo d'archives

Conseiller du quartier Champlain no 2 de 1913 à 1918 et conseiller no 1 de 1925 à 1950

3. Yvon Bussières | 28 ans

Photo d'archives

De 1993 à 2021

4. Pierre Bertrand | 25 ans

Photo d'archives

Conseiller du quartier Saint-Sauveur no 2 de 1916 à 1927, de 1930 à 1932 et de 1936 à 1948

5. Joseph-Onésime Matte | 25 ans

Photo d'archives

Conseiller du quartier Saint-Roch no 2 de 1925 à 1950

6. Jean-Marie Laliberté | 25 ans

Photo d'archives

De 1988 à 2001 à la Ville de Charlesbourg, puis de 2001 à 2013 à la nouvelle ville de Québec

7. Gérald Poirier | 24 ans

Conseiller du district Duberger-Les Saules de 1989 à 2013

Les maires restés le plus longtemps en poste

1. Jean-Paul L’Allier | 16 ans

1989–2005

2. Lucien Borne | 15 ans

1938–1953

3. Régis Labeaume | Maire depuis 2007

Il est à la tête de la Ville depuis plus de 13 ans. Il n’a pas encore précisé s’il sollicitera un nouveau mandat à l’automne 2021.

4. Gilles Lamontagne | 12 ans

1965–1977

5. Jean Pelletier | 12 ans

1977–1989

6. Wilfrid Hamel | 12 ans

1953–1965

7. Simon-Napoléon Parent | 12 ans

1894–1906

Quatre anecdotes au sujet des maires de Québec

◆ Durant une bonne partie du 19e siècle, les mandats étaient d’un ou de deux ans. Les maires n’étaient pas directement élus par la population, mais par les membres du conseil. La tradition voulait qu’on alterne un maire francophone et un maire anglophone.

◆ Avant 1929, le vrai pouvoir était détenu par les conseillers qui présidaient tous les comités. Le maire avait surtout un rôle protocolaire.

◆ Simon-Napoléon Parent fut en même temps maire de Québec (1894 à 1906) et premier ministre du Québec (1900 à 1905). «À la blague, on disait qu’il était maire le matin et premier ministre l’après-midi», relate l’historien Réjean Lemoine, qui a consacré un livre aux maires de Québec.

◆ Maire de 1920 à 1926, Joseph-Octave Samson a carrément été démis de ses fonctions par la justice à cause de faits de patronage et de corruption, rappelle M. Lemoine.