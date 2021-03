Les dépenses pour le jardinage et le vélo ont bondi en 2020 au Québec

Privés de la possibilité de voyager et de se rassembler, les Québécois ont jardiné et pédalé plus que jamais l’été dernier alors qu’on apprenait encore à composer avec la pandémie de COVID-19.

C’est en effet dans la Belle Province que les dépenses dans les pépinières ont le plus augmenté au pays en 2020, soit une croissance de 91 % du volume des ventes, selon des données de Moneris dévoilées mercredi.

Les cyclistes ont aussi constaté qu’il était plus difficile et plus long d’obtenir un rendez-vous à partir du printemps pour faire réparer leur vélo, beaucoup de Québécois ayant (re)découvert le plaisir de pédaler pour profiter du grand air. Ainsi, les dépenses pour l’achat et l’entretien de vélos ont bondi de 32 % au Québec en 2020, comparé à 21 % à l’échelle canadienne.

Les Québécois, tout comme les Canadiens, devraient continuer de profiter des loisirs extérieurs cette année, alors que les restrictions pourraient se poursuivre jusqu’à l’automne.

«La nouvelle année a été marquée par une croissance négative de 17 % en volume, causée par une combinaison de dépenses limitées après les vacances et de restrictions accrues liées à la pandémie, a indiqué Moneris, par communiqué. Alors que les dépenses commençaient à augmenter, les tendances à partir de janvier 2021 indiquent que les Canadiens se préparaient à un été en confinement.»

L’été prochain pourrait être consacré encore au plaisir de profiter de l’extérieur, les locations de bateaux ayant explosé de 227 % en janvier dernier par rapport au premier mois de 2020. Même phénomène pour les ventes des magasins de vélos qui ont crû de 87 % en janvier dernier, tout comme les ventes de piscines (+80 %) et les ventes de remorques récréatives et utilitaires (+68 %).

Moneris rapporte par ailleurs que les achats en ligne ont été plus nombreux l’an dernier en raison de la fermeture des commerces non essentiels. En magasin, le paiement sans contact a également gagné des adeptes et les gens ont dépensé plus d’argent lors de chacune de leurs visites, allant moins souvent dans les commerces.

Ainsi, Moneris rapporte une hausse de 11,7 % de la somme moyenne des transactions en avril 2020 dans le contexte des mesures de confinement et on met aussi en perspective le rehaussement de la limite à 250 $ pour les paiements sans contact pour expliquer ce bond.

Les volumes de transactions sans contact ont affiché une croissance de 32 % au cours du troisième trimestre de 2020 pour les cartes de crédit et de débit par rapport à la période correspondante de l’année précédente.

C’est dans les épiceries que les consommateurs ont effectué leurs emplettes les plus importantes, notamment pour acheter du papier hygiénique et des articles de cuisine.

Les secteurs du tourisme et de l’hôtellerie ont encaissé une diminution du volume des dépenses de près de 62 % de juin à septembre 2020, les Canadiens ont dépensé plus pour leurs loisirs et pour améliorer leur résidence. À l’échelle du pays, Moneris évoque entre autres des volumes de dépenses en hausse de 20 % pour le golf, de 51 % pour les piscines et de 13 % dans les quincailleries.

L’automne venu, puis durant l’hiver en cours, les gens ont fait des rénovations dans leur foyer, selon l’enquête de Moneris. L’aménagement intérieur a connu une augmentation de son volume de ventes de près de 20 % d’octobre à décembre 2020, les foyers (+22 %), les électroménagers (+27 %) et les meubles et les articles de déco (+20 %).