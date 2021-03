Les équipes canadiennes apprécieraient la section Nord

Certaines équipes canadiennes de la Ligue nationale de hockey (LNH) souhaiteraient que le circuit maintienne une section 100 % canadienne au-delà de la présente saison.

C’est ce que plusieurs sources auraient révélé au réseau Sportsnet.

Rappelons qu’en raison de la pandémie de COVID-19, la LNH a été contrainte de modifier ses divisions et de réunir les sept formations de l’unifolié dans la section Nord.

La semaine dernière, lors d’une conférence de presse, le commissaire Gary Bettman avait été questionné sur le futur de ce regroupement des clubs canadiens.

«Nous avons fait ce qu’il fallait cette année. Nous n’avions pas d’autre choix si nous voulions jouer, a répondu le grand manitou de la LNH. Je pense que nous pourrions nous concentrer plus sur des matchs intrasection à l’avenir, même si je ne suis pas sûr si ce serait intéressant pour une campagne de 82 matchs. Cela a toutefois bien fonctionné cette année.»

Pendant le même événement médiatique, Bettman avait martelé que les modifications aux sections de son circuit étaient uniquement temporaires et liées à la COVID-19.

«De toute évidence, je n’envisage pas que cela continue... Je pense que nos divisions traditionnelles ont plus de sens et sont plus largement appréciées.»