Les Warriors se paient la meilleure équipe de la NBA

Les Warriors de Golden State ont surpris l’équipe trônant au sommet du classement de la NBA, le Jazz de l’Utah, en signant un gain de 131 à 119, dimanche après-midi, à San Francisco.

En vertu de ce gain, la troupe de l’entraîneur Steve Kerr a franchi la barre de ,500. Elle a maintenant un dossier de 20-19, soit huit victoires de moins que ses rivaux du jour.

Dans ce duel, Stephen Curry a totalisé 32 points, six rebonds et neuf passes décisives. Il a été appuyé par Andrew Wiggins et Draymond Green. Le premier a inscrit 28 points, tandis que le second a amassé 12 rebonds et autant d’aides.

Chez le Jazz, Ruby Gobert a récupéré un impressionnant total de 27 rebonds. Lui et son coéquipier Donovan Mitchell ont aussi inscrit 24 points. Mike Conley fils et Jordan Clarkson ont également performé offensivement dans la défaite. Ils ont respectivement amassé 23 et 21 points.

Un effort collectif propulse le Thunder

À Oklahoma City, sept des neuf joueurs du Thunder ont obtenu au moins 10 points pour permettre à leur formation de vaincre les Grizzlies de Memphis 128 à 122.

Shai Gilgeous-Alexander a sonné la charge avec une récolte de 30 points, quatre rebonds et cinq aides. Son coéquipier Aleksej Pokusevski a quant à lui battu son record personnel en inscrivant 23 points.

Au début du quatrième quart, les Grizzlies détenaient une avance de 12 points, mais les joueurs du Thunder se sont mis en marche et les perdants n’ont pas été en mesure de suivre la cadence. Lors de dernier tour de piste de ce duel, les vainqueurs ont amassé 38 points.

Ja Morand a été le meilleur joueur du club de Memphis, lui qui a obtenu 22 points et sept mentions d’assistance.