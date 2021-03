Patins à vendre

Pour les joueurs de hockey de ligues de garage ou commerciales, les petites ouvertures permissives à la goutte sont un véritable test d’amour de son sport.

Les plus mordus se plient aux exigences en maugréant et en se questionnant sur la pertinence d’une sévérité aussi radicale alors que les cas de COVID-19 sont plutôt rares dans les centres sportifs ou les arénas. Il y aura des conséquences et il est évident que plusieurs adeptes, surtout chez les plus vieux, ne joueront plus jamais au hockey.

Présentement, et pour encore un bon bout de temps, les joueurs et joueuses peuvent s’entraîner sur la glace en groupuscules. Pas de vestiaire, pas de douches, on s’habille et se déshabille dans les aires ouvertes près de la bande au froid saisissant et dangereux. La Santé publique ne veut pas que les joueurs traînent à l’aréna et insiste sur la distanciation, mais, par contre, les mesures deviennent ridicules quand elles exposent ainsi les gens au rhume ou à la grippe.

Il faut vraiment vouloir. Aussi, les heures de glace disponibles sont rares et difficilement accessibles pour ceux et celles qui travaillent le jour.

Hommes, femmes, enfants sont là près de la rampe sur des chaises où ils laissent leurs vêtements de rue quand ils sautent sur la glace.

Entoucas, ça fait drôle d’être obligé de croire qu’il est plus prudent, plus sain de ne pas se laver après avoir pratiqué un sport. J’ai beau forcer, ça n’entre pas dans ma caboche. On quitte le centre avec un masque au visage, certes, mais le corps couvert de sueur. Visiblement, ceux ou celles qui ont imposé ces restrictions ne connaissent pas ce sport.

Peu importe la couleur de la zone, on n’a aucune idée du moment où on pourra à nouveau disputer un match de hockey, mais d’ores et déjà, on sait que plusieurs de notre groupe d’une centaine de joueurs ne reviendront plus.

COURAGE

Le hockey est un sport exigeant pour le cœur, mais aussi pour les muscles. Arrêter pendant une période aussi longue peut comporter des risques au retour au jeu. Retrouver cette forme physique spéciale demande énormément de courage quand on est dans la cinquantaine ou la soixantaine.

Chez les pros, on parle souvent du haut et du bas du corps. Chez les vieux amateurs, le haut et le bas sont aussi à risque et demandent une résistance qu’il faut entretenir et protéger. Pour certains, ce serait de recommencer à zéro et la pente est trop raide. Ils accrocheront. Dommage. Même à la mi-soixantaine, le hockey est le plus beau sport au monde.

De l’enclave