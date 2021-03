Quelques constats après un an de pandémie et de confinement

Le temps semble avoir suspendu son vol, pour reprendre les paroles célèbres de Lamartine, mais ce ne sont pas nécessairement les heures propices, celles de bonheur, qui ont suspendu leur cours. Les gens ont pour la plupart été durement éprouvés, pour une raison ou une autre, au cours de cette année de pandémie marquée par des épisodes plus ou moins sévères de confinement et de restrictions.

L’épreuve n’en a pas moins servi de catalyseur pour approfondir la réflexion, alors que nous étions appelés à regarder les expressions de notre passage terrestre d’un autre angle. Chacun a été convié à distinguer ce qui est essentiel de ce qui ne l’est pas, et a pu voir apparaître des parcelles de valeurs personnelles qui restent le plus souvent inexprimées, parfois enfouies dans les décombres de nos vies intérieures habitées par l’habitude. Chacun a observé; chacun a pu constater.

Nous avons tous un rôle à jouer

Très tôt l’an dernier, nous nous sommes sentis désorganisés et même inquiets de ce qu’il puisse manquer de nourriture. Dans ce Québec où, jadis, on n’oubliait pas combien la chambre froide est vitale au moment de construire des maisons, nous avons peut-être réalisé que nous tenions pour acquis l’approvisionnement, alors que celui-ci nécessite une contribution de nombreux acteurs dans différentes sphères d’activité. Et à ce constat s’ajoutait notamment celui du rôle des différents intervenants auprès des personnes vulnérables dans les CHSLD. Manifestement, l’interruption de l’organisation sociale faisait prendre conscience que celle-ci est un immense ballet, une subtile chorégraphie où il peut et doit y avoir un rôle pour tous, où il n’y a pas de petits rôles.

On a besoin de science pour survivre, et d’arts et de culture pour vivre

Les regards, l’an dernier, se sont vite tournés vers les scientifiques engagés dans la conception d’un vaccin. Nous y avons investi l’espoir de retrouver une vie normale, et celui que tous puissent survivre. Or, cette science des vaccins, tellement intégrée dans nos us et coutumes, contribue depuis longtemps à la survie; et la science est aussi à la source du traitement de l’eau que l’on boit, des médicaments nécessaires pour diminuer le cholestérol ou la haute pression, et ainsi de suite.

Mais voilà que le confinement nous montre aussi qu’il ne s’agit pas que de survivre. Nous aspirons aussi à vivre. Et que font les gens pour vivre, où avons-nous puisé un réconfort et une impression de vivre au cours de cette dernière année? Souvent dans ce que la culture a à offrir: dans la lecture d’un livre, en regardant un film ou en plongeant dans une série, en regardant le Canadien, en se laissant envoûter par une musique préférée ou transporter par une découverte musicale, etc. Ainsi, malgré les contraintes et l’incertitude, il y aura aussi eu, depuis un an, dans la vie de plusieurs personnes, une certaine richesse et des instants de plaisir.

Il est difficile de faire comprendre un message scientifique au grand public

La science est probabiliste. L’épidémiologie est probabiliste. Même les vaccins ont un pourcentage d’efficacité. Durant la pandémie, nous avons entendu parler de facteurs de risque, à un moment où nous avions tant besoin d’être rassurés. Être rassuré, c’est souvent se faire sortir de l’incertitude. Or, nous étions plongés dans l’incertitude de l’ampleur de la catastrophe, et même dans l’insoutenable incertitude relative à la durée de l’épreuve. L’esprit humain a vite besoin de netteté, ne serait-ce que par économie des ressources cognitives. On navigue mal dans les zones de gris et on tend parfois à cliver, à catégoriser en bien et en mal, en bon et en méchant. La science ne fonctionne pas comme ça. Le travail scientifique en est un où l’on veille constamment à se corriger.

Chaque année compte dans la vie d’une personne

Rarement, sinon jamais autant que durant la dernière année, n’avons-nous entendu parler de l’âge des uns et des autres. On comprend bien que quelques semaines font une différence dans la vie du nourrisson, et quelques mois dans la vie des adolescents. Or, le temps compte aussi pour ces étudiants qui voient s’effacer la chance de connaître la vie universitaire sur un campus; pour ces trentenaires seules qui veulent des enfants; pour les sexagénaires qui veulent jouer avec leurs petits-enfants si vite devenus grands; pour les septuagénaires qui espèrent voyager encore un peu.

Ils auront finalement été nombreuses, les personnes très âgées du Québec pour qui le temps comptait encore davantage, à quitter le monde dans la solitude; et encore plus nombreux, leurs enfants de 55 ou 65 ans, à les avoir vues partir sans avoir pu accompagner et toucher, et à avoir maintenant, peut-être, comme ce même Lamartine, cette humble réflexion: «Et quand je dis en moi-même: où sont ceux que ton cœur aime? Je regarde le gazon.»

Simon Grondin, professeur à l’École de psychologie de l’Université Laval et spécialiste de la perception du temps