Quoi regarder à la télé dimanche?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le dimanche 14 mars:

«Savourer»

À défaut de se réunir chez des amis, dans un restaurant ou un bar, on prend l’apéro dans le confort de son foyer. Geneviève O’Gleman partage des idées originales pour déguster et se régaler lors d’une pause, recevant Rose Simard, spécialiste du cocktail, et Isabelle Lafont, pomicultrice.

Dimanche, 14 h, ICI Radio-Canada Télé.

«Harold et Kumar s’évadent de Guantanamo»

John Cho et Kal Penn redeviennent les fumeurs de marijuana Harold et Kumar. Malheureusement pour eux, leur nouvelle comédie les envoie derrière les barreaux lorsqu’ils sont soupçonnés d’être des terroristes. Ils réussissent à s’échapper, mais ne sont pas au bout de leurs peines...

Dimanche, 16 h, addikTV.

«Quand Benoit est là!»

Le Québec regorge de trésors culinaires. Benoit Roberge s’est fait un devoir de les dénicher pour les gourmets et les gourmands. Il se plaît à humer les effluves orientaux au Pinocchio de Magog et ceux de la bouffe indienne traditionnelle servie au Shalimar situé à Sherbrooke.

Dimanche, 17 h, Zeste.

«Star Académie: le variété»

Annabel, Lunou et Matt devront défendre leurs places à l’Académie s’ils veulent poursuivre l’aventure. Ils chanteront avec émotion, tout comme les invités Pierre Lapointe, Koriass, FouKi, Sylvain Cossette et certains finalistes de la cuvée 2012 de «Star Académie»: Jean-Marc Couture, Mélissa Bédard et Olivier Dion, entre autres.

Dimanche, 19 h, TVA.

«Les César 2021»

La soirée permettant de récompenser les plus méritants du septième art français est arrivée. L’Académie des arts et techniques du cinéma est prête pour une 46e cérémonie. Les films «Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait» (13 citations), «Été 85» (12 citations) et «Adieu les Cons» (12 citations) partent favoris.

Dimanche, 20 h, StudioCanal.

«La cuisine de Stella»

Comédie canadienne qui voit une cuisinière de l’ambassade canadienne à New Delhi profiter de sa situation pour s’adonner au recel de produits canadiens. Fraîchement débarqué en Inde, un chef découvre la supercherie alors qu’il souhaite apprendre à jouer avec les saveurs indiennes.

Dimanche, 21 h, ARTV.

«Un amour impossible»

Une brève, mais passionnée liaison entre une femme et un homme de classes sociales différentes mène à la naissance d’une fille. Or, monsieur refuse de reconnaître sa paternité, même si madame y tient mordicus. Une histoire française pouvant compter sur le jeu de Virginie Efira et Niels Schneider.

Dimanche, 22 h, Télé-Québec.