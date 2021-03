«Star Académie»: la parole à Matt, Annabel et Lunou

Les candidats Matt Moln, Annabel Oreste et Lunou Zucchini ont eu très peu d’occasions de briller en solo depuis le début de «Star Académie». Ils auront tour à tour la scène entière pour eux dimanche, alors que, mis en danger, tous les projecteurs seront braqués sur leur talent.

Hélas, le privilège de la lumière vient également avec le risque de devoir faire ses valises à la fin de la soirée. Partira, partira pas? Public et professeurs auront le dernier mot au terme du spectacle, mais d’ici là, les trois académiciens nous livrent leurs impressions.

Le public pourra voter pour protéger un candidat de l’élimination ce soir, 19 h, à TVA.

Annabel Oreste

PHOTO COURTOISIE/ Productions Déferlantes

Comment trouves-tu ton expérience à l’Académie jusqu’à maintenant?

«C’est une expérience extrêmement enrichissante, mais inattendue. Je ne m’attendais pas à m’ouvrir autant, à être aussi ouverte d’esprit et vulnérable devant Lara Fabian ou les autres académiciens. Au début, ça me faisait peur, mais maintenant, je vois que ça me permet de grandir et de devenir une meilleure personne.»

Que chanteras-tu dimanche pour défendre ta place à l’Académie?

«Je vais chanter "Indélébile", de Yseult, pour montrer au Québec une nouvelle facette de ma personnalité. Une facette beaucoup plus en douceur, sensible et vulnérable, pour permettre aux autres de voir qu’en tant qu’humain, on se crée toujours des carapaces pour se protéger des autres, mais surtout pour se protéger de soi-même, et qu’on peut être nous-mêmes.»

Qu’est-ce que ça représente pour toi, d’être mise en danger?

«Ça me donne la chance de "performer" sur le plus grand plateau de télé du Canada! C’est une opportunité en or. Je vois ça comme la première plus grande performance de ma carrière artistique!»

Quelle a été ta réaction quand tu as appris que tu étais en danger?

«J’étais excitée, et j’avais vraiment, vraiment hâte de travailler avec les profs. J’ai réagi spontanément et avec joie, parce que je savais qu’être en danger était une opportunité en or de recevoir des conseils des plus grandes personnes dans le milieu, et de travailler seule avec elles. Pour moi, c’était une invitation à peaufiner mon talent.»

Si tu avais un mot à dire au public pour le convaincre de voter pour toi dimanche, ça serait quoi?

«Dimanche soir, je les invite à m’écouter en essayant, par eux-mêmes, de guérir une blessure, pour ceux qui en ont. Une blessure qu’ils n’ont jamais voulu admettre à eux-mêmes.»

Matt Moln

PHOTO COURTOISIE/ Productions Déferlantes

Comment trouves-tu ton expérience à l’Académie jusqu’à maintenant?

«Je trouve ça à la fois très enrichissant et émotionnellement très éprouvant. On en apprend vraiment beaucoup, mais c’est difficile de voir des gens partir chaque semaine. Il ressort quelque chose d’extrêmement positif à cette expérience-là, et on aura le temps de le digérer après, une fois sortis.»

Que chanteras-tu dimanche pour défendre ta place à l’Académie?

«Je vais chanter une chanson que j’ai écrite pendant la semaine. C’est un défi un peu "fou raide", mais j’avais besoin de me donner ce défi pour pouvoir peaufiner ce que je fais. C’est pour moi une façon de me développer, de passer à travers le processus d’écriture d’une chanson, et d’être accompagné là-dedans, pour voir ce qui va en sortir.»

Qu’est-ce que ça représente pour toi, d’être mis en danger?

«Ça représente de ne plus être dans une position de spectateur, et de mettre en pratique ce qu’on voit à l’Académie. On a des cours, mais tout ça demeure extrêmement théorique, jusqu’à ce qu’on soit mis en danger. C’est le moment de faire ses preuves, c’est comme un examen. J’ai eu l’impression, cette semaine, d’apprendre beaucoup plus.»

Tu as semblé serein en apprenant que tu étais en danger. Était-ce réellement le cas?

«Oui, c’est vrai. En partant, je sentais que j’allais être mis en danger, et je ne trouvais pas ça négatif. C’était une occasion de faire mes preuves. C’était juste le cours des choses qui se passait normalement.»

Si tu avais un mot à dire au public pour le convaincre de voter pour toi dimanche, ça serait quoi?

«C’est difficile... Je dirais aux gens de voter avec leur cœur. Et s’il se trouve que, moi, j’ai déposé le mien sur la table, qu’ils votent pour moi. Pourquoi pas? »

Lunou Zucchini

PHOTO COURTOISIE/ Productions Déferlantes

Comment trouves-tu ton expérience à l’Académie jusqu’à maintenant?

«Très, très enrichissante! Je la trouve intéressante, pertinente. Les rencontres qu’on fait, tout ce qu’on apprend dans une journée, c’est incroyable. J’ai l’impression qu’on est tous en train de grandir à la vitesse grand V.»

Que chanteras-tu dimanche pour défendre ta place à l’Académie?

«Je vais chanter "Le parc Belmont", de Diane Dufresne, parce que c’est une chanson qui m’a toujours beaucoup touchée. J’ai l’impression que c’est une chanson "monument". Au début, je me demandais si je voulais vraiment m’y attaquer, et finalement, je me suis dit: "Lets go, on y va, on emmène ça ailleurs". Ça me permet de montrer un petit côté théâtral et de sortir de ma zone de confort. Je prends des risques en faisant ça, mais ça peut être payant, les risques, et je vais avoir du plaisir.»

Qu’est-ce que ça représente pour toi, d’être mise en danger?

«C’est une belle opportunité de travailler avec les profs. Ça fait partie de la "game" d’être en danger. Oui, on peut avoir peur, mais on savait en s’inscrivant que c’était le but chaque semaine, qu’on va tous y passer, et plus qu’une fois pour certains. Je m’y attendais, et j’avais juste hâte de travailler une chanson que moi j’avais choisie, avec les profs.»

Tu as semblé sereine en apprenant que tu étais en danger. Était-ce réellement le cas?

«Oui. Moi, je n’avais pas encore été mise ni en évaluation, ni en danger. J’avais le "feeling" que ça serait Matt, Annabel et moi, sans rapport avec les performances qu’on a données. C’était une intuition. Je pense que les prestations qu’on va donner dimanche sont toutes très différentes.»

Si tu avais un mot à dire au public pour le convaincre de voter pour toi dimanche, ça serait quoi?

«J’ai encore plein de choses à apprendre. Depuis le début, j’ai l’impression que "Star Académie" débloque plein de petits trucs en moi, et je n’ai vraiment pas envie de m’en aller . J’ai encore plein de choses à tirer de cette aventure. Mais, votez pour la performance qui vous touche, pour la personne en qui vous avez confiance et qui vous fait "triper", et ça sera le bon choix!»