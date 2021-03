Un instructeur se blesse sérieusement en tombant

L’entraîneur adjoint des Diamondbacks de l’Arizona Dave McKay a subi une fracture à une côte et une lacération de la rate en effectuant une mauvaise chute dans l’abri des joueurs la semaine dernière.

L’homme de 70 ans portait une nouvelle paire de souliers, mardi, quand il a trébuché sur une marche d’escalier durant un match préparatoire contre les Giants de San Francisco. Après avoir heurté le banc, il a retrouvé ses moyens et est demeuré sur place. Cependant, la douleur s’est fait plus vive le lendemain matin et les examens ultérieurs ont révélé l’étendue des dégâts.

«Il va bien, tout est sous contrôle, a tenu à rassurer le gérant Torey Lovullo selon des propos rapportés par le quotidien New York Post. Il doit simplement s’éloigner un peu de l’équipe.»

L’instructeur-chef s’attend à voir son assistant demeurer sur le carreau pendant une semaine, précisant qu’une «petite opération visant à cautériser la plaie sur la rate» avait été faite. Depuis, l’état de McKay semble satisfaisant.

«C’est un guerrier, il prend soin de lui super bien, a ajouté le pilote. Nous savons qu’il rebondira de belle façon. Je suis quelqu’un qui se soucie de ma santé et qui apprécie cet aspect de la vie, et à mes yeux, Dave McKay est sur un piédestal. Je veux le suivre et être encore en meilleur état que lui lorsque j’aurai 70 ans», a-t-il admis.

Son adjoint est un ancien joueur ayant évolué dans le baseball majeur de 1975 à 1982 avec les Twins du Minnesota, les Blue Jays de Toronto et les Athletics d’Oakland.