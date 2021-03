Vaccins et désinformation

Avec toute la désinformation qui circule déjà à propos des vaccins contre la COVID-19, la Conférence des évêques catholiques du Canada a manqué une belle occasion de se taire, cette semaine.

Dans une note diffusée en plein démarrage de la campagne de vaccination de masse au Québec, la CECC a invité les catholiques à « toujours préférer et choisir le vaccin le moins lié à des lignées cellulaires dérivées de l’avortement, lorsque c’est possible ».

La CECC prétendait à tort que des cellules de fœtus avortés étaient utilisées dans la production de certains vaccins. Or c’est complètement faux, comme l’ont indiqué les fabricants et de nombreux experts.

Plus vulnérables

Cette désinformation est d’autant plus regrettable qu’elle est susceptible d’avoir touché les plus vulnérables. Les personnes âgées, identifiées comme les plus à risque par rapport à la COVID-19, figurent parmi les plus croyants et pratiquants.

Puis on connaît tous des gens qui hésitent à se faire vacciner, s’appuyant sur des éléments de désinformation qui ont largement circulé sur les réseaux sociaux.

Ainsi, les vaccins seraient dangereux après avoir été développés trop rapidement. Pourtant, si le processus de mise au point des vaccins contre la COVID-19 a bel et bien été accéléré, son déroulement a respecté les normes les plus strictes, selon un cadre des plus rigoureux, rappelle l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Les délais ont ainsi pu être raccourcis au niveau des étapes de financement, par exemple. Jamais la sécurité n’a été mise en péril.

Autre dérive

Cette sortie de la CECC met en lumière une autre dérive au sein des instances religieuses. Les experts observent en effet une recrudescence des groupes pro-vie, comme l’a rapporté Catherine Foisy, professeure en sciences des religions à l’UQAM.

Ces groupes, qu’il serait utile de désigner plutôt comme « anti-choix », remettent en cause le droit à l’avortement, pour lequel les femmes n’ont de cesse de se battre. Il faudra demeurer vigilant.