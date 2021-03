Alex Ovechkin au sixième rang de l’histoire pour les buts

Alexander Ovechkin a profité d’une visite chez les faibles Sabres de Buffalo, lundi soir, pour égaler Phil Esposito avec un 717e but en carrière dans la Ligue nationale de hockey. Les Capitals l’ont ainsi emporté 6 à 0, au KeyBank Arena.

Le Russe a atteint cette marque historique grâce à une belle remise de Conor Sheary dans l’enclave. Ovechkin aura un peu de chemin à parcourir pour atteindre le cinquième rang de l’histoire, détenu par Marcel Dionne (731 buts).

Evgeny Kuznetsov a été le premier à déjouer Carter Hutton et a ainsi amassé un 400e point.

Nicklas Backstrom, Richard Panik, Daniel Sprong et Garnet Hathaway ont planté les autres clous dans le cercueil des Sabres, tandis que Vitek Vanecek est demeuré parfait face à 23 tirs.

La guigne des Sabres se poursuit alors que ceux-ci ont subi un 11e revers consécutif. Ça va de mal en pis pour les hommes de Ralph Krueger, qui n’ont pas marqué lors de leurs deux derniers matchs.

Crosby et Malkin s’occupent des Bruins

À Pittsburgh, Sidney Crosby et Evgeni Malkin ont respectivement amassé trois et deux points, ce qui a grandement contribué à un gain de 4 à 1 des Penguins sur les Bruins de Boston.

Les deux piliers du club de la Pennsylvanie ont chacun inscrit un but et ont prolongé leur séquence collective de matchs avec au moins un point à sept.

Le Russe a également atteint la barre des 1100 points en carrière, lui qui a réussi l’exploit en 935 parties. Il est le troisième joueur de l’histoire à atteindre ce cap en disputant tous ses matchs dans l’uniforme des «Pens» après Mario Lemieux et Crosby.

Evan Rodrigues et Jake Guentzel (filet désert) ont inscrit les autres filets des vainqueurs dans ce duel, tandis que la réplique des Bruins est venue de Matt Grzelcyk. Il s’agissait de la première réussite de l’arrière cette saison.

Les Panthers remontent et l’emportent

À Sunrise, les Panthers de la Floride ont touché la cible cinq fois sans réplique, comblé un déficit de deux buts et vaincu les Blackhawks de Chicago 6 à 3.

C’est une réussite en désavantage numérique d’Aleksander Barkov qui a donné l’avance pour de bon aux gagnants de ce duel. En troisième période, le Finlandais a transporté la rondelle de sa zone et a ensuite profité d’un retour pour mettre la rondelle derrière la ligne des buts.

Aaron Ekblad et Gustav Forsling avaient précédemment permis aux Panthers de niveler la marque. Carter Verhaeghe et Alex Wennberg ont fait bouger les cordages dans un filet désert, alors qu’Owen Tippett a inscrit le premier but du club de la Floride.

Du côté des Blackhawks, Patrick Kane, Philipp Kurashev et Brandon Hagel se sont inscrits à la marque.