Ça sent le golf...

Photo courtoisie

Caroline Desbiens (photo), députée fédérale de Beauport-Côte-de-Beaupré-Île d’Orléans-Charlevoix, représentant le Bloc québécois, a accepté la présidence d’honneur du Tournoi de golf annuel des Chevaliers de Colomb, Conseil 8098 de Lisieux, qui se tiendra le samedi 5 juin, au club de golf Le Montmorency, avec départs en continu entre 11 h 30 et 13 h 30, en collaboration avec la Fondation Ste-Thérèse-de-Lisieux. Le coût d’inscription est de 80 $ incluant la voiturette motorisée et diverses dégustations de produits locaux. Renseignements : Bernard Gauthier, Grand chevalier, au 418 661-2260, et Jean-Guy Ouellet, trésorier, au 418 667-2309 ou Michel Bédard, agent de développement à la fondation, au 418 802-4728.

Directeur culinaire au Manoir Richelieu

Photo courtoisie

La direction de l’hôtel Fairmont Le Manoir Richelieu vient de nommer Sébastien Grangier (photo) à titre de directeur culinaire. Natif du sud-est de la France (Aix-en-Provence), Chef Grangier compte plus de 25 ans d’expérience dans le domaine culinaire. En 2018, il décide de poursuivre un rêve qui lui est cher, s’établir au Québec en se joignant au personnel du Fairmont Le Manoir Richelieu, d’abord comme chef de partie, puis comme sous-chef et ensuite comme sous-chef exécutif. Avec le soutien d’une brigade de plus de cinquante personnes, Chef Grangier aura pour fonction principale de maintenir les hauts standards de qualité dans les cinq points de restauration, Le Bellerive, Le Saint-Laurent, Le Bar La Brise, Le Point Cardinal ainsi que pour les banquets. Il succède à chef Sylvain Cuerrier, qui était en poste de mai 2019 à mars 2020.

Directrice aux dons majeurs et planifiés

Photo courtoisie

La directrice générale de la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, Nathalie Samson, m’annonce la nomination de Mariska Labarre (photo) à titre de directrice aux dons majeurs et planifiés à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis (FHDL). Détentrice d’un baccalauréat en administration des affaires, profil marketing, elle a œuvré pendant sept ans comme conseillère en gestion de patrimoine pour Desjardins, ce qui lui confère une solide expertise dans le secteur financier. Au cours des deux dernières années, elle a entre autres démarré le programme de dons planifié de la Fondation À Notre Santé. Elle a intégré la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis le 1er mars dernier.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 15 mars 2011. Soir de première pour la chanteuse Céline Dion qui effectue un grand retour au Cesars Palace de Las Vegas avec un nouveau spectacle après une absence de trois ans. Le nombre de spectacles est moindre que lors de son premier séjour. On oublie les nombreux danseurs et la scène en pente, la mise en scène est plus sobre. Sur la photo, Céline Dion et sa famille sont accueillies à Las Vegas, le 16 février 2011.

Anniversaires

Photo courtoisie

Jonathan Roy (photo), chanteur québécois, 32 ans... Michel Longtin, ex-gérant d’artistes et ex-promoteur de lutte, 77 ans... Olivier Jean, patineur de vitesse québécois sur courte piste, médaillé olympique à Vancouver, 37 ans... Charles Dionne, jeune retraité du monde du cyclisme, 42 ans... Eva Longoria, actrice et modèle américain, 46 ans... Diane Juster, auteure-compositrice-interprète, 75 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 15 mars 2017 : Laurent Laplante (photo), 83 ans, journaliste, homme de communication et essayiste prolifique... 2015 : Mike Porcaro, 59 ans, musicien, ancien bassiste du groupe Toto... 2009 : Frère Jocelyn Bergeron s.v., 60 ans, religieux de Saint-Vincent de Paul... 2008 : Ken Reardon, 86 ans, membre de l’organisation des Canadiens de Montréal... 2007 : Bowie Khun, 80 ans, commissaire du baseball majeur de 1964 à 1984... 2006 : Red Storey, 88 ans, ancien arbitre de la LNH (1950-1959)... 1998 : Yves Landry, 60 ans, président de Chrysler Canada (1990-1998)... 1986 : Louis C. O’Neil, 82 ans, journaliste et écrivain... 1975 : Aristote Onassis, 69 ans, armateur grec.