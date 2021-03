Censurez Bobino et le Capitaine Bonhomme!

Comme vous le savez, un producteur hollywoodien a censuré une scène de film mettant en vedette le putois séducteur Pépé le Pew, sous prétexte que ce personnage de cartoon faisait la promotion de la culture du viol.

POURQUOI S’ARRÊTER LÀ ?

Je ne sais pas, vous, mais moi, je me sens beaucoup plus en sécurité maintenant que ce sale individu n’apparaîtra plus sur les écrans.

Je suis sûr que le nombre d’agressions sexuelles commises aux quatre coins du monde va chuter dramatiquement.

D’ailleurs, moi qui ai grandi en regardant les aventures olé olé de Pépé le Pew, je vais demander à Messmer d’effacer toutes traces de cette mouffette lubrique de mon inconscient.

Afin de continuer cette opération nettoyage et préparer l’avènement d’un univers propre, astiqué et désinfecté où aucun petit lapin – même les plus hyper sensibles – ne sera choqué et offensé, voici une liste de personnages d’émissions jeunesse qu’on devrait aussi bannir des ondes à jamais. Diffuseurs du monde entier, sortez vos gommes à effacer !

LA RIBOULDINGUE

Monsieur Bedondaine : grossophobe !

Madame Bec-Sec : caricature de la vieille fille sèche et acariâtre, qui aurait besoin d’une bonne nuit d’amour avec un vil représentant du patriarcat pour retrouver le sourire.

Paillasson : mauvais exemple pour la jeunesse. Il ne faut pas manger des patates en chocolat, chers enfants, mais du houmous et des chips de kale !

Picotine : pourquoi rire des ados qui font de l’acné ?

Sol et Gobelet : vous trouvez ça drôle, vous, deux assistés sociaux tellement pauvres qu’ils doivent vivre dans une maison sans murs ?

Bobinette : non seulement cette jeune fille accro à la poudre blanche est-elle toute petite à côté de son frère qui est un géant, mais elle passe ses journées avec une main dans le schtroumpif.

LES SCEPTIQUES SERONT CONFONDUS

Les Arpents verts : des millionnaires vont s’installer à la campagne, faisant exploser le prix des maisons. Une œuvre de propagande vantant les bienfaits de l’embourgeoisement.

Minifée : tu veux rendre une jeune fille heureuse et épanouie ? Donne-lui un balai !

Capitaine Bonhomme : propagateur de fake news !

Fifi Brindacier : une jeune fille sans parent vit toute seule dans une grande maison avec un cheval et un singe qui chient partout. Maltraitance, appelez la DPJ !

La Souris verte : les filles, pourquoi aller à l’université ? Si vous êtes capables de compter de 1 à 10, vous n’avez besoin de rien d’autre dans la vie !

Perdus dans l’espace : une famille d’honnêtes travailleurs voit sa vie bousillée par un professeur. Le message est clair : méfiez-vous des intellectuels, ce sont des fourbes qui nous mènent toujours à notre perte !

LE P’TIT TORRIEUX

La sœur volante : une religieuse souffrant de troubles alimentaires est tellement maigre que lorsqu’il vente, elle lève de terre !

Daktari : une famille de vétérinaires se moque d’un lion qui a les yeux croches.

Caliméro : œuvre particulièrement cruelle banalisant la dépression.

Caillou : les aventures d’un enfant-roi qui fout le bordel dans la maison, déverse un sac de farine dans le salon et met le feu dans les rideaux de la cuisine pendant que sa gougoune de mère qui n’a aucune autorité le regarde amoureusement en disant : « Oh, Caillou ! »