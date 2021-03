Dépressions majeures, pensées suicidaires: les artistes vont mal

La pandémie a des effets dévastateurs sur la santé mentale des artisans du milieu culturel. Dépression majeure, pensées suicidaires : les résultats d’un sondage inédit mené par sept associations culturelles a été dévoilé lundi, rapportant au passage que 30 000 personnes ont perdu leur emploi en culture dans la dernière année.

• À lire aussi: «Ç’a été un choc, un cauchemar pour tout le monde», dit la ministre Nathalie Roy

• À lire aussi: Un an de pandémie en culture: des plans piégés par le coronavirus

Des associations comme l’Union des artistes (UDA), la Guilde des musiciens et musiciennes du Québec (GMMQ) et l’Association professionnelle des arts de la scène (APASQ), et qui représentent 20 000 travailleurs, ont sondé 2117 de leurs membres entre le 15 décembre 2020 au 31 janvier 2021 pour dresser un portrait de la situation économique et psychologique des artisans du milieu culturel.

Les données sont alarmantes : 11,7 % des membres ont eu des pensées suicidaires dans la dernière année, plus de 43 % présentent des symptômes de dépression majeure et plus de 41 % ont considéré abandonner leur carrière. Plus de 63 % disent vivre un niveau de détresse psychologique élevé ou très élevé.

Selon le rapport, 30 % des artisans sondés consomment des médicaments soit pour l’anxiété, le sommeil ou la dépression.

Besoin de soutien

D’une même voix, les sept associations implorent le gouvernement, entre autres, d’injecter des sommes pour des programmes de soutien en santé mentale.

«Assombrissant le tableau, force est de constater que les sommes dégagées ne se rendent pas toujours jusqu’aux artistes, créateurs et professionnels du secteur. La situation précaire qui existait avant la pandémie est maintenant devenue insoutenable», pouvait-on lire dans le communiqué envoyé lundi matin.

Effectivement, le seuil de faible revenu pour une personne seule au Québec, en 2017, est établi à 24 220 $, montant que les travailleurs autonomes des arts et de la culture n’arrivaient pas à atteindre en 2019 (varie de 14 000 $ à 21 000 $).

Si la pandémie a exacerbé la précarité financière des artistes, le problème ne date pas d’hier : depuis 2004, deux fois plus d'artistes, créateurs et professionnels doivent cumuler plus d’un emploi, apprend-t-on dans le communiqué.

« Le spectacle vivant, c’est annuellement 22 000 représentations payantes, qui accueille 8,75 millions de spectateurs pour des revenus de billetterie de 337 M$. L’impact économique et humain a été énorme en 2020-21, on a besoin rapidement d’un plan de relance des arts vivants de la part du gouvernement», a fait savoir Viviane Morin, directrice générale de l’APASQ.

« La crise économique et psychologique qui accable le secteur culturel ne peut plus durer, a affirmé Pascale St-Onge, présidente de la Fédération nationale des communications et de la culture. Le portrait présenté par nos membres est choquant et doit servir de son de cloche pour démarrer une action concertée afin de les soutenir. Le succès de la relance du secteur des arts et de la culture dépend largement de ses artistes, créateurs, professionnels et artisans. »

SI VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE

Ligne québécoise de prévention du suicide

www.aqps.info

1 866 APPELLE (277-3553)

Jeunesse, J’écoute

www.jeunessejecoute.ca

1 800 668-6868

Tel-jeunes

www.teljeunes.com

1 800 263-2266

À VOIR AUSSI