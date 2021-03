Des employés en santé mentale devront rembourser la prime COVID

Une centaine d’agents d’intervention en milieu psychiatrique de l’Hôpital en santé mentale Pierre-Janet, à Gatineau, devront rembourser une prime COVID qui leur a été versée par erreur par le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais (CISSSO).

Ces employés croyaient en une belle surprise lorsqu’ils ont vu un montant forfaitaire rétroactif variant de 3000$ à 4000$ être ajouté jeudi dernier à leur chèque de paie. Or, il s’agissait plutôt d’une bourde du CISSSO, car cette somme devait être versée aux préposés aux bénéficiaires, un titre qu’ils ne possèdent plus depuis un an, après une reclassification des postes de travail.

«Nos membres sont fâchés. Le premier ministre [François Legault] et le ministre de la Santé [Christian Dubé] devraient comprendre que ces primes devraient être versées à l’ensemble des employés du réseau de la santé et non pas qu’à certains types de postes», a répliqué la présidente du Syndicat des travailleurs de la santé et des services sociaux de l’Outaouais affilié à la CSN, Josée Mc Millan.

Malgré leur nouveau titre qui a fait augmenter leur taux horaire, les agents d’intervention en milieu psychiatrique gagnent maintenant moins que les préposés aux bénéficiaires si on tient compte de la prime liée à la COVID-19 accordée aux préposés.

Les employés touchés devront ainsi rembourser de 30$ à 60$ par période de paie, jusqu’à ce que la somme versée en trop soit remise en entier.