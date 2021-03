Des meneurs pour le moins inattendus

Menés par leur entraîneur-chef aguerri Barry Trotz, les Islanders de New York continuent de faire mentir tous ceux ne croyant pas en eux et avec leurs succès actuels, rien ne laisse présager une baisse de régime.

En date de lundi matin, la formation de Long Island trônait au sommet du classement général de la Ligue nationale de hockey (LNH) avec une fiche reluisante de 19-6-4 bonne pour 42 points. De plus, une séquence exceptionnelle de neuf victoires lui a permis de se donner une belle marge de manœuvre: avec une priorité de 13 points sur l’équipe de cinquième place de la section Est, les Flyers de Philadelphie, les séries éliminatoires deviennent de plus en plus visibles à chaque match remporté par les Islanders.

Pourtant, ceux-ci se retrouvent dans un groupe comprenant les Capitals de Washington, les Bruins de Boston et les Penguins de Pittsburgh. Or, malgré la présence de vedettes de renom comme Alexander Ovechkin et Sidney Crosby dans la division, les hommes de Trotz continuent de se montrer avares, comme le prouvent leurs 64 buts concédés en 29 parties.

«C’est évidemment excitant chaque fois que vous pouvez récolter des gains consécutifs et gagner de façon régulière; chaque point compte, a commenté l’ailier Kieffer Bellows au site NHL.com. Les gars sont remplis d’énergie et enthousiastes, mais quand vient le temps de jouer, nous sommes en affaires et nous jouons.»

Mais quelle est précisément la recette de leurs succès? Ce n’est rien de compliqué, selon le vétéran Matt Martin.

«Nous prônons la mentalité du prochain coéquipier disponible. Il y a des gars ici qui n’ont pas encore joué et qui attendent leur chance, a-t-il dit au réseau ESPN. Maintenant, nous savons que si nous respectons notre structure de jeu et que nous y allons selon nos habiletés, nous allons gagner la plupart du temps.»

Quelques soucis

Quelques nuages gris sont venus assombrir le ciel bleu des Insulaires, dimanche, avant la victoire de 3 à 2 en fusillade contre les Devils du New Jersey. Effectivement, Jean-Gabriel Pageau et Noah Dobson doivent suivre le protocole de la COVID-19 et leurs coéquipiers devront tâcher de bien les remplacer.

«Lorsque vous apprenez ce genre de nouvelle, vous devez trouver le moyen de composer avec cela et vous ajuster. Ces gars-là prennent maintenant leurs précautions et font le nécessaire. Avec ce qui se passe dans le monde et comment les choses se sont déroulées, il faut prendre le tout un jour à la fois, et Barry [Trotz] le sait bien», a expliqué l’attaquant Brock Nelson.

Toutefois, avec un homme d’expérience comme Trotz derrière le banc, les Islanders sont bien servis et peuvent bien agir en dépit des imprévus.

«C’est un homme soucieux des détails et il va vous rendre redevable, a ajouté Martin. Ce sont les deux choses qui ont changé le plus depuis son arrivée [avant la campagne 2018-2019]. Mais il est aussi en contrôle. À mon premier séjour ici, avant d’aller à Toronto, nous avions l’habitude d’être très émotifs sur le banc. On criait et on interpellait les arbitres, on claquait des portes et nous étions frustrés. Lui, il n’a pas vraiment le temps pour ça, car il croit que cela ne nous aidera pas à remporter des parties. Nous sommes plus posés comme groupe avec Trotz et Lou [Lamoriello, le directeur général].»