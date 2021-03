Grammy: le savoir-faire québécois pour Cardi B et Bruno Mars

Kaytranada n’est pas le seul artiste québécois qui s’est démarqué à la soirée des Grammy, dimanche soir. Pour épater la galerie durant leurs numéros musicaux, les vedettes Cardi B, Bruno Mars et Anderson.Paak ont fait appel à l’ingéniosité du studio de création d’images de Montréal, Silent Partners.

« Les Grammy, c’est génial. On se sent honoré et choyé de faire partie des équipes derrière ces performances. Ce sont quand même des moments iconiques dans le monde de la musique », s'est réjoui la directrice artistique de Silent Partners Studio, Janicke Morissette, lors d'un entretien avec Le Journal, lundi matin.

Silent Partners n’en était pas à ses premières collaborations avec des stars de calibre international. Depuis sa création, en 2014, le studio a fait équipe avec Céline Dion, Katy Perry, Taylor Swift, Muse et Justin Timberlake, entre autres.

Pour les Grammy, ils ont été mandatés par les équipes de Cardi B et Bruno Mars de créer tout le contenu vidéo qui a été intégré à la mise en scène de leurs numéros.

« Depuis le début de l’année, nous collaborons avec leurs metteurs en scène et directeurs artistiques », indique Janicke Morissette.

Commandes aux antipodes

Les commandes étaient diamétralement opposées. Pour la prestation de Cardi B, qui a chanté ses succès Up et Wap, le studio québécois a composé un environnement visuel cartoonesque hyper coloré où on voyait notamment des mains géantes s’agiter autour de la rappeuse.

« Comme si elle était manipulée », note Mme Morissette.

À l'inverse, pour la toute première performance, longtemps gardée secrète, du nouveau duo Silk Sonic, formé de Bruno Mars et Anderson.Paak, Silent Partners a conçu un décor vidéo rétro, axé autour d’un fond noir garni de lumières évoquant un ciel étoilé.

« C’était très soul, old school funk. C'était plutôt une ambiance générale qui s'accordait avec la chanson », soumet Janicke Morissette.

Le virtuel, là pour rester

Chez Silent Partners, on était heureux de contribuer à la création d’un numéro de scène, après une année concentrée presque entièrement à l'élaboration de productions virtuelles.

Cette transition vers le virtuel, rendue nécessaire à la suite du report ou l’annulation des « quatre ou cinq » grandes tournées auquel collaborait Silent Partners quand la pandémie a été déclarée, en mars 2020, ne sera pas éphémère, selon la directrice artistique de la firme.

« La scène et le virtuel sont deux milieux qui peuvent vivre en parallèle. Je souhaite que le contenu traditionnel pour les concerts revienne parce que c’est important pour les gens, mais pour plusieurs types de production, le virtuel va rester. On se dirigeait déjà vers ça. La pandémie aura juste accéléré le mouvement. »