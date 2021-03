Gros défi pour le préparateur physique du CF Montréal

Jules Gueguen est sans doute un des hommes les plus importants pour le CF Montréal pendant le camp d’entraînement de l’équipe. Le préparateur physique joue en effet un rôle prépondérant dans une situation hors du commun.

« Ça fait deux ans que je suis chez les pros et je n’ai pas encore connu un contexte normal, mais ça me permet d’emmagasiner beaucoup d’expérience. C’est comme si j’avais vécu cinq ou six saisons plutôt qu’une. »

Qui plus est, les joueurs arrivent au compte-gouttes depuis le début du camp, qui vient d’entrer dans sa troisième semaine.

« Il y en a qui ont près de trois semaines dans les jambes alors que d’autres sortent à peine de quarantaine. On ne peut pas leur imposer la même charge de travail. »

Autre embûche

Et comme si ce n’était pas assez compliqué pour Gueguen, les joueurs ont été à l’arrêt plus souvent qu’à leur tour depuis plus d’un an et demi.

« Au cours de la dernière année et demie, les joueurs ont seulement été avec nous pendant 38 semaines. Ils ont été en congé ou en quarantaine pendant six mois au total. »

Et il y a aussi le fait que les joueurs ont beau avoir un programme d’entraînement pour la saison morte, ils ne reviennent pas tous dans la même condition physique.

« Tout le monde fait un peu ce qu’il veut sur le plan individuel et ensuite on les retrouve. C’est à partir de cette semaine qu’on commence à les pousser un peu plus. »

Plus de temps

Cela dit, le préparateur physique a tout de même un avantage sur le début de saison 2020 alors que la participation à la Ligue des champions précipitait les choses.

« On a eu la moitié moins de temps pour nous préparer. On a sept semaines pour les préparer. Cette année, on a donc plus de temps pour les faire monter en puissance. »

Mais un autre défi se pointe le nez puisque l’équipe va prendre le chemin de la Floride dans moins de trois semaines pour terminer sa préparation et amorcer la saison. Tout le régime d’entraînement devra être ajusté.

« L’an passé, lors du tournoi en Floride, on avait été obligé de s’entraîner tôt le matin ou en début de soirée alors qu’on avait pris l’habitude de s’entraîner à 10 h. »