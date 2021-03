Groupe Robert: le Fonds de solidarité FTQ investit 40 millions $ dans un centre de distribution

Le Fonds de solidarité FTQ injecte 40 millions $ dans un projet d’investissement du Groupe Robert pour la construction d’un centre de distribution automatisé à Varennes, en Montérégie.

Le projet de 150 millions $ destiné aux marchandises réfrigérées et congelées bénéficie également d’une aide financière du gouvernement du Québec de 15 millions $ sous forme de prêt.

Le centre de distribution aura une capacité de 30 000 palettes pour les produits frais et autant pour les produits surgelés, a indiqué par communiqué le Groupe Robert, lundi.

«Le Groupe Robert est fier d’agrandir son offre pour le marché agroalimentaire au Québec et d’accroître son efficacité grâce à ce nouveau centre de distribution ultra-efficace conçu avec les technologies les plus modernes et durables», a dit Michel Robert, président et chef de direction du Groupe Robert.

«Grâce à sa longue expérience en transport et logistique, Groupe Robert est en mesure de réaliser cet important projet pour un secteur clé de l’économie québécoise», a réagi pour sa part Janie Béïque, première vice-présidente aux investissements du Fonds de solidarité FTQ.

«La pandémie de la COVID-19 nous a fait réaliser l’importance de consolider les chaînes d’approvisionnement locales afin d’assurer l’acheminement de produits partout au Québec. En automatisant son nouveau centre de distribution et d’entreposage, le Groupe Robert consolide sa position de chef de file dans le secteur de la logistique», a mentionné Lucie Lecours, ministre déléguée à l’Économie.

Le bâtiment sera chauffé grâce à un système de récupération de la chaleur générée par les équipements de réfrigération du centre dont la mise en opération est prévue début 2023, selon les projections du géant agro-alimentaire.