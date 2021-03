Le transport en commun au Québec : deux poids, deux mesures

La région de Québec ne peut passer à côté de l’opportunité qui lui est donnée de disposer d’un système de transport en commun de qualité qui correspond à une agglomération de la taille de la région (plus de 800 000 habitants). Non seulement une large part du financement est disponible mais celui-ci n’aura aucune répercussion sur le fardeau fiscal des contribuables de la région.

Quant à l’impact sur le compte de taxes municipal, il sera minime. Il est bon de rappeler que l’endettement net à long terme de la ville de Québec a diminué de 42,5 % entre 2010 et 2019 de sorte que la situation financière de la ville est bonne. De plus, la ville pourra assumer directement en argent comptant une large part des dépenses d’investissements nécessitées par le projet (maximum de 65 M$/année, entre 2021 et 2025). Dans un tel contexte, comment passer à côté d’une telle opportunité.

Appui des citoyens

Les citoyens ont bien saisi cette opportunité et dans un sondage réalisé en février dernier, ils ont donné leur appui au projet à plus de 50 % et cela malgré les nombreuses controverses qui caractérisent le projet depuis son annonce en 2018. Quant au milieu des affaires, il le supporte à 70 %.

En effet, le réel obstacle au développement de ce projet est son sous-financement. Peu importe la façon dont on approche le projet, il se définit par des coupures. L’augmentation des coûts, annoncée à la mi-juin 2020, a conduit à la suppression du trambus (lien est-ouest majeur). Le parcours du tramway vers Charlesbourg serait supprimé selon la dernière version présentée il y a quelques jours (alors que la densité le long du trajet prévu le justifiait). On fait quelques ajouts dans certains secteurs mais c’est au détriment d’autres secteurs qui en souffriront.

Les dépassements de coûts: deux attitudes différentes

En avril 2016, lorsque le projet du REM phase 1 à Montréal a été rendu public, il était question d’un coût de 5,5 G$. On sait maintenant que la facture est passée officiellement à 6,1 G$ mais que plusieurs références font état que celui-ci pourrait atteindre les 7,5 à 8 G$. Le gouvernement de la CAQ semble fort bien s’en accommoder et financera ces dépassements de coûts (notamment par la Caisse de Dépôt).

En décembre 2020, le premier ministre François Legault annonce le lancement de la phase II du REM qui porte sur un prolongement du réseau vers l’est et le nord-est de Montréal dont la mise en service est prévue pour 2029. Le coût estimé est de 10 G$.

Fin janvier 2021, on apprend que le gouvernement Legault a dans ses cartons une phase III du REM. Celle-ci prendrait place sur la rive sud de Montréal et à Laval et les études préliminaires sont en cours à la Caisse de Dépôt en vertu de mandats que lui a confiés le gouvernement.

En février 2021, on apprenait également que l’incertitude qui plane sur le financement de la construction de la station du REM à l’aéroport de Montréal tire à sa fin car le gouvernement du Québec est maintenant prêt à participer au montage financier (600 M$) réclamé par Aéroports de Montréal (ADM). La participation du gouvernement se chiffrerait à 100 M$.

Au bas mot, on peut facilement envisager que la réalisation des diverses phases du REM pourrait atteindre et même dépasser les 25 G$ sur une douzaine d’années.

Pendant ce temps, la ville de Québec se fait répéter de façon récurrente que l’enveloppe de 3,3 G$ est fermée et qu’aucun dépassement de coût ne peut être envisagé. D’ailleurs cette contrainte, qui n’a pas d’équivalent dans les nombreux projets à Montréal, pèse lourd sur le projet de Québec. Même si récemment le gouvernement de la CAQ a montré une certaine ouverture, concernant l’ajout possible de financement dans le projet, rien de concret n’a été annoncé.

Le financement par la Caisse de Dépôt

En avril 2016, le gouvernement Couillard confie à CDPQ Infra la réalisation du REM phase I et en décembre 2020 le gouvernement Legault a fait de même avec celle du REM phase II sans compter l’étude de faisabilité portant sur le REM phase III quelques semaines plus tard.

Le projet de REM profite donc de l’expertise importante des équipes de la CDPQ Infra et de sa forte capacité de financement, non seulement à partir de ses fonds propres mais également des fonds de partenaires (obtention notamment d’un prêt très avantageux de 1,28 G$ de la Banque de l’infrastructure du Canada dans le cadre du projet de REM phase I).

La Caisse souhaite un rendement de 8 % sur l’argent investi à partir de 2027. Sur les 3 G$ investis, la Caisse va toucher 240 M$. Cette somme proviendra en grande partie des subventions que le gouvernement versera à titre de contribution annuelle à l’achalandage du REM (voir l’article de Michel Girard dans le Journal de Montréal du 24 déc. 2020). Donc, ce sont les contribuables du Québec qui vont payer le rendement de l’investissement de la CDPQ Infra.

Toute cette réalité ne s’applique qu’au projet du REM à Montréal ! Le projet de Québec n’a pas eu droit à l’implication de la Caisse, tant pour son expertise que pour sa capacité de financement.

Dans son rapport annuel au 30 juin 2020, la CDPQ dispose de 333 G$ d’actifs. L’essentiel de ses actifs (plus de 90 %) provient de l’accumulation des cotisations à leur régime de retraite de milliers de travailleurs québécois du secteur public. Et comble de l’ironie, la région de Québec ne peut profiter de l’expertise et du financement de la Caisse alors qu’une part importante de ses fonds provient des cotisations à leur fonds de retraite des employés de l’État largement représentés dans la capitale nationale.

Dernières considérations

Le gouvernement et ses partenaires dépenseront au bas mot 6250 $ per capita dans le nouveau REM dans la région de Montréal au cours des 10-12 prochaines années sans compter les investissements prévus dans les prolongements du métro. La région de Québec devra se contenter de 4100 $ per capita.

Au risque de se répéter, le gouvernement traite Québec comme une ville de second ordre et malheureusement, peu de députés de la CAQ dans la région se sont levés pour défendre le projet. Pourtant la députation de la CAQ est largement représentée dans la région (9 élus sur 11).

Le projet a connu son lot d’obstacles. Malheureusement, il se définie ainsi depuis plus de deux ans. Entre autres, la décision du gouvernement de la CAQ de vouloir proposer sa propre version sous le prétexte discutable que les banlieues sont mal desservies contribuera à retarder le projet et à en augmenter le coût (le rapport du vérificateur général de la ville de Québec fait état de 100 M$ pour une année de retard).

La dernière controverse réfère à l’intervention de l’ancien président du RTC qui fait état d’un projet basé sur des mensonges et de la duperie. Malheureusement, le retour dans les coulisses de la petite histoire du projet au cours des dernières années ne contribue aucunement à son avancement.

Et c’est cela qui importe pour la communauté de la région de Québec.

On sait que le projet a été élaboré avec sérieux et compétence sans nier qu’il soit perfectible. Un financement plus approprié, qui tiendrait compte des récents développements dont l’augmentation des coûts, doit être sérieusement envisagé comme faisant partie de la solution.

Pour le développement futur, le projet pourra aussi compter sur des financements à venir, le gouvernement fédéral venant d’annoncer des fonds substantiels disponibles pour des ajouts aux systèmes de transport en commun existants (3 G$ annuellement financés de façon récurrente à partir de 2026) à la condition que le projet de base soit solide et bien engagé.

On fait référence ici à un système de transport structurant pour les 25-30 prochaines années. Malgré le devoir de toute administration publique de contrôler le coût des investissements, ce n’est pas quelques dizaines de millions de dollars additionnels qui vont avoir un impact sur les finances de l’État sur une période aussi longue. Un ajout raisonnable de fonds pourrait faire toute la différence sur l’atteinte de l’optimalité d’un projet de cet ordre.

Photo courtoisie

Jean-Guy Lachance, Économiste retraité, secteur privé et secteur public Québec