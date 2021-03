L’entraîneur des Flames envoie des fleurs à Connor McDavid

Avant de faire connaissance avec la version Darryl Sutter des Flames, lundi, l’attaquant-vedette des Oilers d’Edmonton Connor McDavid a eu droit aux louanges de celui ayant remporté ses deux premiers matchs à Calgary.

Le numéro 97 connaît une autre saison étincelante, ayant totalisé 52 points en 30 rencontres. S’il maintient la cadence, il conclura avec 97 points en 56 parties et mettra la main sur le trophée Art-Ross. Aussi, ce ne sont pas les Flames qui l’ont ralenti jusqu’ici, car McDavid compte cinq buts et autant de mentions d’aide en quatre sorties contre eux.

«Je ne pense pas qu’il ait identifié Calgary comme principale cible. Je l’ai regardé souvent, je vis à 80 milles d’Edmonton, donc j’ai pas mal vu à l’œuvre son équipe. Évidemment, ils ont une excellente attaque massive et il a d’ailleurs dominé cette facette du jeu. C’est à tout le monde de freiner Connor McDavid, a déclaré Sutter au site NHL.com. En gros, c’est le meilleur joueur de la ligue. Je ne crois pas qu’il y ait un gars pouvant le stopper. Il est dur à contrer, vous devez seulement essayer de l’arrêter dans les règles et de réduire ses chances de marquer.»

Des matchs de quatre points

Avec le calendrier condensé et les confrontations continuelles face aux rivaux de section, il importe encore plus d’empêcher McDavid et Leon Draisaitl de connaître de grosses soirées, et ce, autant pour les Flames que pour les autres formations espérant terminer dans le top 4 de la section Nord. Chacune aura sa recette à cet effet, mais il ne faut pas espérer de miracle.

«J’estime que nous devons miser sur quatre trios solides et nos six défenseurs, car ils jouent tellement souvent, a précisé le capitaine Mark Giordano au sujet des deux principaux joueurs d’avant des Oilers. Lui et Draisaitl se retrouvent pratiquement sur chaque séquence du match. C’est compliqué de trouver la combinaison idéale pour les affronter quand ils jouent autant. Il faut donc que tous contribuent. Certes, on doit enlever de l’espace et du temps à des hockeyeurs aussi talentueux.»

Avant de se mesurer aux Oilers, les Flames avaient gagné leurs deux premiers duels sous l’égide de Sutter, défaisant le Canadien de Montréal jeudi et samedi.