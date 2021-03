Les États-Unis ont tenté, sans succès, de prendre contact avec la Corée du Nord

Washington | Les équipes du président américain, Joe Biden, ont essayé, dans les dernières semaines, d'entrer en contact avec la Corée du Nord. En vain.

«Nous avons tenté de prendre contact avec le gouvernement nord-coréen à travers différents canaux depuis mi-février, en particulier à New York», a indiqué lundi un haut responsable américain sous couvert d'anonymat.

«À ce jour, nous n'avons reçu aucune réponse de Pyongyang», a-t-il ajouté.

Selon ce responsable, l'objectif de cette prise de contact est de réduire «les risques d'escalade» sur la péninsule coréenne.

Après avoir échangé insultes et menaces de guerre nucléaire, Kim Jong-un et Donald Trump avaient opéré un spectaculaire rapprochement, marqué par des rencontres aussi historiques que symboliques.

Mais aucun progrès n'a été réalisé sur l'épineux dossier des programmes nucléaire et balistique de Pyongyang, et les négociations sont au point mort depuis l'échec retentissant du deuxième sommet entre les deux hommes fin février 2019 à Hanoï.

Une des raisons de cette impasse a été l'absence de consensus sur les concessions que la Corée du Nord devrait faire en échange d'une levée des sanctions internationales pesant sur elle.

Un responsable de l'administration Biden a souligné qu'il n'y avait plus de «dialogue actif» entre Washington et Pyongyang depuis «plus d'un an».

Le nouveau président a lancé un examen approfondi de la politique américaine vis-à-vis de Pyongyang afin d'examiner toutes les options possibles face à la «menace croissante» que représente la Corée du Nord «pour ses voisins et pour la communauté internationale», a-t-il précisé.

«Tout au long de ce processus, nous continuerons à consulter nos alliés japonais et sud-coréens pour solliciter leurs idées et explorer de nouvelles approches», a-t-il encore ajouté.

Début janvier, Kim a qualifié les États-Unis de «plus grand ennemi» de la Corée du Nord, ajoutant que la politique de Washington envers Pyongyang ne changerait «jamais», «quelle que soit la personne au pouvoir» aux États-Unis.

La sœur de Kim Jong-un avertit Washington de ne pas répandre une «odeur de poudre»

La très influente sœur du leader nord-coréen Kim Jong-un s’en est prise mardi à la Corée du Sud et aux États-Unis, a rapporté l’agence sud-coréenne Yonhap, alors que les nouveaux secrétaires américains à la Défense et aux Affaires étrangères entamaient une visite à Tokyo et à Séoul.

Les États-Unis et la Corée du Sud ont entamé des manœuvres militaires conjointes la semaine dernière, et les médias d’État nord-coréen ont rapporté une déclaration de Kim Yo-jong offrant «un conseil à la nouvelle administration américaine qui tente de répandre une odeur de poudre sur notre pays».

«Si vous voulez dormir tranquille pendant les quatre ans à venir [durée d’un mandat présidentiel américain, NDLR], vous feriez bien de ne rien entreprendre qui vous fasse perdre le sommeil», dit Mme Kim, selon le Rodong Sinmun.

Il s’agit là de la première référence explicite, sans toutefois le nommer, au nouveau président américain de la part de ce pays doté de l’arme nucléaire, plus de quatre mois après l’élection de Joe Biden à la succession de Donald Trump.

La politique étrangère atypique de Donald Trump avait donné lieu à des échanges d’insultes et de menaces de guerre avec Kim Jong Un, suivies d’une extraordinaire lune de miel diplomatique marquée par des sommets entre les deux dirigeants.

Ces relations n’avaient finalement pas conduit à des avancées vers une dénucléarisation de la Corée du Nord, soumise à de multiples sanctions internationales en raison de son programme nucléaire.

Le processus de négociations avait été mené avec l’entremise du président sud-coréen Moon Jae-in, mais les relations entre Séoul et Pyongyang se sont fortement détériorées depuis l’échec du sommet Kim-Trump à Hanoi en février 2019.

Quelque 28 500 militaires américains sont stationnés en Corée du Sud pour la protéger d’une éventuelle attaque et Séoul et Washington, unies par une alliance militaire, ont commencé la semaine dernière des exercices militaires simulés sur ordinateur.

La Corée du Nord condamne de tels entraînements qu’elle qualifie de préparations d’invasion. «Le gouvernement sud-coréen a une fois encore choisi "la Marche de la guerre", "la Marche de crise"», dit Kim Yo Jong dans sa déclaration.