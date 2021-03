[EN DIRECT] Canadien 1 - Jets 0

Après avoir disputé deux matchs à Vancouver, contre les Canucks, et deux matchs à Calgary, contre les Flames, les Canadiens de Montréal disputeront, ce soir, le premier de deux duels en trois soirs face aux Jets à Winnipeg.

En 1re période, c'est 1-0 Canadien.

SOMMAIRE

1re période

08:25 - Nick Suzuki est chassé pour avoir retenu. Supériorité Jets.

04:01 - ET COMPTE! Josh Andserson plonge pour pousser la rondelle dans le territoire des Jets, Jonathan Drouin passe à Jesperi Kotkaniemi, qui est bien posté devant le filet. 1-0 Canadiens.

00:40 - Du cercle droit, Blake Wheeler est le premier à tester la vigilance de Carey Price. Le gardien du CH a tout vu.

00:00 - Phillip Danault l'emporte devant Adam Lowry à la mise au jeu initiale.

Avant-match

Les Jets de Winnipeg connaissent leurs meilleurs moments de la saison, mais ils se méfient du Canadien de Montréal, qui est de passage dans la capitale du Manitoba.

Les troupiers de Paul Maurice sont de retour à la maison après avoir maintenu une fiche de 3-1-1 lors d’un périple à Montréal et à Toronto, où ils y ont affronté les Maple Leafs. Ils se sont toutefois inclinés 7 à 1 contre le Tricolore, le 6 mars, et ils veulent éviter ce genre de résultat.

«Nous avons eu un très bon périple contre Montréal et Toronto, et nous en sommes heureux, mais ça ne signifie pas grand-chose si tu reviens à la maison et que tu perds», a d’ailleurs souligné Pierre-Luc Dubois, lundi après-midi.

«C’est une équipe difficile à affronter. C’est le cas de pas mal toutes les équipes dans notre section. C’est une formation qui converge et qui envoie beaucoup de rondelles au filet. Ce n’est pas facile. Vous pouvez faire une petite erreur comme oublier un bâton dans l’enclave et c’est à l’origine d’un but.»

Les Jets seront toutefois motivés par le fait qu’ils s’approchent des Maple Leafs et du premier rang de la section Nord.

«Nous devons suivre notre plan de match, a expliqué Dubois. Nous avons regardé des vidéos et nous le ferons encore. Mais nous regardons aussi le classement et nous voulons améliorer notre sort, mais aucune équipe ne perd beaucoup de matchs de suite et c’est difficile de gagner plusieurs rencontres d’affilée.»

Connaître les tendances

Dubois a également discuté de son adaptation avec les Jets, lui qui avait disputé, avant le match de lundi soir, 12 parties avec le club du Manitoba. Il a notamment révélé qu’il connaissait beaucoup mieux les tendances propres à chacun de ses nouveaux coéquipiers.

«Ça va de mieux en mieux. Un entraîneur m’a déjà dit que plus tu joues avec des gars, plus tu comprends leurs tendances, que ce soit un défenseur, un joueur qui va plus souvent à contre-courant ou un autre qui patine plus; ce genre de choses. Ça vient avec le temps.»

«Cette année, la COVID-19 a rendu les choses plus difficiles, non seulement pour s’adapter à de nouveaux coéquipiers, mais aussi parce que je n’ai pas pu jouer pendant deux semaines.»