Québec investit 30 millions $ pour la rénovation du Musée d’art contemporain de Montréal

Le gouvernement du Québec a débloqué 30 millions $ pour la rénovation du Musée d’art contemporain de Montréal (MAC) dont les travaux doivent débuter l’été prochain.

Ceux-ci visent à réaménager et à améliorer l'immeuble ainsi qu'à bonifier son intégration au complexe de la Société de la Place des Arts de Montréal.

Plus précisément, le projet doit permettre de doubler l'espace d'exposition d'œuvres, d'agrandir les espaces éducatifs et de repositionner les services connexes comme la boutique-librairie.

La contribution du gouvernement du Québec au projet permettra notamment la relocalisation des activités administratives et muséales du MAC, pendant la durée des travaux de transformation, précise le ministère de la Culture par communiqué, lundi.

« Je me réjouis de cette annonce qui marque officiellement le début d'une nouvelle et grande étape qui nous mènera à rouvrir un Musée d'art contemporain transformé, innovant et inspirant, à la hauteur de ses ambitions et digne des attentes de tous ses publics », y explique le directeur général et conservateur en chef du MAC, John Zeppetelli.

« Le MAC restera actif entre-temps, et nous travaillons actuellement à la relocalisation des activités dans un lieu externe, ajoute-t-il. Nous ferons une annonce détaillée à ce sujet au cours des prochains mois. »

Le coût total de ces travaux est estimé à 57 millions $.