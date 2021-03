Quoi regarder à la télé mardi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mardi 16 mars:

«Hélas pour moi»

Film de Jean-Luc Godard mettant en vedette Gérard Depardieu. Oeuvre française qui raconte l’enquête unique menée par un éditeur: celle d’élucider un miracle - réalisé par nul autre que Dieu - qui serait survenu dans une petite ville de Suisse. L’homme n’a pas fini de chercher pour comprendre.

Mardi, 15 h 51, StudioCanal.

«Comme dans l’espace»

Afin de continuer à alimenter leur vlogue, Alex (Marianne Verville) et Joaquim (Thomas Derasp-Verge) choisissent d’approfondir un nouveau thème: le mouvement des planètes. Ensemble, ils fabriquent donc un cadran solaire et s’assurent de ne pas se faire surprendre. Aussi, l’occasion est idéale pour surfer sur un mascaret.

Mardi, 17 h 30, Unis TV.

«Le combat des gâteaux géants»

Ça sent le printemps aux fourneaux. Trois équipes de pâtissiers doivent se laisser inspirer par des animaux associés à cette saison afin d’élaborer d’immenses structures comestibles et, du même coup, gagner le coeur de la juge invitée, Debbie Wingham. Début de la première saison.

Mardi, 18 h, Zeste.

«La facture»

Comment un honneur peut-il laisser perplexe et non agréablement? Quand il est associé à un service qu’on n’offre pas. C’est le cas des lauréats du prix Choix du consommateur 2020, deux propriétaires d’entreprises dont on a vanté les mérites au-delà de leur expertise.

Mardi, 19 h 30, ICI Radio-Canada Télé.

«Hôpital New Amsterdam»

Nouvelle série située dans le milieu hospitalier américain, alors que le système est désuet. Or, les choses sont sur le point de changer grâce à l’arrivée du docteur Max Goodwin (Ryan Eggold), à la fois jeune et fougueux, à titre de directeur médical. Premier épisode.

Mardi, 20 h, TVA.

«24 heures à vivre»

Long métrage qui voit le mercenaire Ethan Hawke jouir d’un grand privilège quand il est ressuscité pour 24 heures. Réalisant l’incroyable chance s’offrant à lui, l’homme s’investit pleinement dans sa mission de vengeance, pouvant compter sur la même femme qui lui avait enlevé la vie.

Mardi, 20 h, addikTV.

«Les Kennedy: après Camelot»

Katie Holmes retrouve les traits de Jackie Kennedy pour une seconde minisérie. Cette fois, elle doit composer avec l’assassinat de son mari, sa nouvelle vie et l’insistance de son beau-frère Ted (Matthew Perry) ne dissimulant pas son empressement à remplacer le regretté président des États-Unis.

Mardi, 21 h, VRAK.