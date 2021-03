Rassemblements interdits: la SQ casse le party dans les Laurentides

Bon nombre de Montréalais et d’Ontariens se sont une fois de plus rués vers les Laurentides durant le week-end pour y faire la fête dans des chalets. Près d’une centaine d’entre eux devraient écoper d’amendes salées au cours des prochaines semaines.

Plusieurs interventions ont été effectuées en fin de semaine dans les municipalités de Labelle et de Mille-Isles à la suite de «signalements reçus en lien avec des personnes qui contrevenaient aux règles de la santé publique en vigueur interdisant les rassemblements».

À Labelle seulement, 66 personnes pourraient recevoir prochainement un constat d’infraction dont l’amende s’élève entre 1000 $ et 6000 $.

Toutes les interventions dans cette municipalité ont eu lieu dans un complexe de chalets locatifs bien connu.

«Il y a des plaintes à toutes les fins de semaine et on s’y rend très souvent. On connaît l’endroit», a indiqué le sergent Marc Tessier, porte-parole de la Sûreté du Québec.

Au total, les policiers de la Sûreté du Québec ont rédigé 96 rapports d’infractions généraux pour chacun des fêtards qui contrevenaient aux règles sanitaires mises en place par le gouvernement de François Legault.

Selon les autorités, les gens interpellés provenaient «principalement» de la grande région de Montréal et de l’Ontario.