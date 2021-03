Série documentaire: une quête somme toute quelconque sur le mouvement QAnon

Pour une série documentaire à propos d’un mouvement conspirationniste captivant des millions des personnes, Q : Into the Storm s’avère étonnamment... peu captivante.

C’est du moins le constat qu’on dresse après avoir regardé ses premiers épisodes, qui atterriront sur Crave, dimanche.

Dommage, parce qu’on attendait cette production de HBO avec impatience.

Démasquer Q

Porté par l’Américain Cullen Hoback, le réalisateur de What Lies Upstream, un documentaire abordant la corruption d’agences de régulation scientifiques, Q : Into the Storm a comme objectif de démasquer la personne derrière QAnon, cette mouvance d’extrême droite responsable de l’invasion du Capitole, selon laquelle – attachez votre tuque – une élite composée de stars hollywoodiennes (Tom Hanks), de politiciens (Hilary Clinton) et d’hommes d’affaires (Bill Gates) dirige un vaste réseau de pédophiles satanistes qui mangent régulièrement des bébés pour renforcer leurs pouvoirs.

Avec un sujet aussi riche, on pensait être happé pendant six épisodes. Erreur.

Lassant labyrinthe

Le plus gros problème, avec Q : Into the Storm, c’est qu’on s’y perd... et rapidement. En voulant remonter à l’origine de QAnon, Cullen Hoback nous plonge au cœur d’un labyrinthe obscur et déroutant, mais surtout ennuyant.

Le réalisateur a certainement fouillé son sujet. Son travail d’investigation a commencé en 2018 et s’est étiré sur trois ans. Ses rencontres sont nombreuses, mais après avoir entendu les délires de quatre ou cinq adeptes de QAnon, on passerait au prochain appel.

Une vitrine

Disons qu’on aurait pris moins d’élucubrations sans queue ni tête de Qtubeurs (nom donné aux youtubeurs qui parlent de QAnon) et plus d’analyse sur les raisons pour lesquelles autant d’individus font davantage confiance aux messages cryptiques d’une personne anonyme sur internet qu’aux médias de masse.

Quant à ceux qui croient qu’avec cette série, HBO donne aux apôtres de QAnon une plateforme supplémentaire pour partager leurs dangereuses – mais absurdes – théories du complot, ils n’ont pas tort.

► La série Q : Into the Storm sera diffusée sur Crave. Deux épisodes seront déposés chaque dimanche à 21 h. La version sous-titrée en français débarquera quelques jours plus tard. Une version doublée en français sera offerte plus tard ce printemps, nous informe-t-on.