Ville de Québec: Vincent Dufresne quitte la vie politique

Le conseiller municipal du district de Saint-Rodrigue dans le secteur de Charlesbourg et président d’ExpoCité, Vincent Dufresne, quitte la vie politique.

Celui qui était aussi président de l’arrondissement de Charlesbourg et président du conseil municipal a accepté le poste de chef de montagne au Massif de Charlevoix, où il est attendu le 5 avril.

Aucune élection partielle ne sera toutefois déclenchée étant donné qu’il reste moins d’un an avec la tenue des prochaines élections municipales en novembre 2021.

«C’est un petit pincement au cœur après neuf ans passés avec des gens incroyables. Il y a un deuil aussi, donc je suis là-dedans présentement. Les émotions sont assez dans le piton», a raconté M. Dufresne.

«C’est un honneur et un privilège de servir les gens quand on est élu, et ce privilège-là, je l’ai exercé chaque jour en étant le plus professionnel que j’ai pu», a-t-il ajouté en remerciant ses commettants.

M. Dufresne tire donc sa révérence après trois mandats. Il avait été élu en novembre 2012 lors d’une élection partielle. Il a annoncé son départ, en compagnie du maire de Québec, Régis Labeaume, lundi après-midi.

«La semaine dernière, il m’a informé qu’il avait reçu une offre qu’il ne pouvait pas refuser et il avait parfaitement raison. Il occupera un poste prestigieux dans notre région», a dit M. Labeaume.

«On est fiers de lui», a ajouté M. Labeaume plus tard au conseil municipal.

À quelques mois des prochaines élections, le maire de Québec n’exclut pas que d’autres membres de son équipe décident de quitter la politique. Lui-même n’a pas confirmé s’il sollicitera un autre mandat.

Concernant les membres de son équipe, il a estimé que «c’est un roulement normal. Moi, j’ai quatre élections de faites, trois générales. Ce n’est pas plus, pas moins qu’avant. Les gens arrivent au bout d’un cycle. Alors il y en a quelques-uns [qui pourraient partir], mais c’est normal.»