Attention aux Flames!

Les Flames de Calgary sont invaincus en trois matchs depuis l’arrivée de Darryl Sutter derrière le banc de l’équipe et ils tenteront de poursuivre leur séquence, mercredi soir, dans une nouvelle tranche de la bataille de l’Alberta contre les Oilers d’Edmonton.

• À lire aussi: L’entraîneur des Flames envoie des fleurs à Connor McDavid

«C’est plaisant. Gagner fait du bien, ça rend plus facile le fait de venir s’entraîner à l’aréna et l’énergie de l’équipe demeure un peu plus haute, a témoigné l’attaquant Dillon Dube, sur le site web de la Ligue nationale de hockey, après une victoire de 4 à 3 face aux Oilers, lundi soir. Nous sommes plus forts dès la première période, car nous avons beaucoup de confiance en notre jeu.»

Ce gain face aux Oilers s’ajoutait aux deux victoires des Flames obtenues contre le Canadien de Montréal, la semaine dernière.

Avant le match de mercredi entre Calgary et Edmonton, lequel sera d’ailleurs présenté sur les ondes de TVA Sports dès 22 h, les Flames demeurent au cinquième rang du classement de la section Nord avec une fiche de 14-12-3. Devant, le Canadien, les Oilers et les Jets de Winnipeg devront particulièrement se méfier, tandis que les Maple Leafs de Toronto sont par ailleurs installés au premier rang.

«Je pense que nous avons dû effectuer quelques ajustements, mais en général, nous avons fait du très bon travail, a pour sa part commenté Sutter, pas pleinement satisfait, à la suite du match de lundi. Nous pouvons mieux jouer. Je crois que nous avons manqué des couvertures à quelques reprises et notre gardien a réalisé de gros arrêts pour nous permettre de tenir le coup et d’obtenir la victoire.»

Jouer de la bonne façon

Si le gardien Jacob Markstrom a effectivement été solide avec un total de 28 arrêts, c’est le défenseur Noah Hanifin qui a inscrit le but vainqueur durant la première moitié de la troisième période.

«À chaque fois qu’on joue contre un club comme les Oilers, c’est très intense et il y a souvent des rebondissements, a convenu Hanifin. On a aussi eu des hauts et des bas cette année, et on a dû faire face à de l’adversité.»

«Avec Darryl qui est arrivé, nous avons bien répondu et avons enchaîné quelques gros matchs, a poursuivi le défenseur de 24 ans. C’est fantastique de voir que nous jouons de la bonne façon présentement. Nous travaillons fort. Nous jouons 60 minutes. Ce sont des signes qu’on veut voir et je pense que nous allons dans la bonne direction.»