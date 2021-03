Autochtone victime de racisme à Joliette: les deux infirmières congédiées

Au terme d’une enquête interne, deux infirmières du CLSC de Joliette ont été congédiées mardi pour des propos racistes envers une femme attikamek qui recevait des soins.

• À lire aussi: Encore du racisme envers une Attikamek à Joliette

• À lire aussi: «Je me suis sentie humiliée» - Jocelyne Ottawa

«Le CISSS de Lanaudière a une politique de tolérance zéro envers les comportements racistes, discriminatoires et intimidants et je veux que ce message soit entendu clair et fort », a déclaré Caroline Barbir, présidente-directrice générale par intérim du CISSS de Lanaudière, par communiqué de presse.

Les deux employés avaient été suspendues sans solde lundi, le temps de faire toute la lumière sur les évènements impliquant Jocelyne Ottawa, membre de la nation Atikamekw de Manawan.

Ce nouveau cas de racisme envers une autochtone à Joliette a profondément choqué les députés de l’Assemblée nationale, qui ont présenté mardi des excuses à Mme Ottawa et aux Autochtones.

Six mois après la mort tragique de Joyce Echaquan, ce nouvel évènement raciste à l’endroit d’une autochtone ne passe tout simplement pas.

«Ce qui est arrivé cette fois-ci dans l'hôpital de Joliette est totalement inacceptable, totalement inacceptable, soyons clairs! C'est la deuxième fois!», s’est indigné mardi le ministre de la Santé, Christian Dubé.

Sa collègue Caroline Proulx a précisé que Mme Ottawa aura droit à des services de soin à domicile dès aujourd’hui.

«Honte»

Dans l’opposition, on ne décolère pas. Le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon a même ressenti de la «honte» en prenant connaissance de cette histoire troublante.

«Si jamais les faits sont confirmés, ça prend des sanctions exemplaires. La meilleure manière d'enrayer un comportement, c'est également d'envoyer un signal fort que ce n'est pas acceptable dans notre société et qu'il y a des conséquences pour les gens qui tiennent des propos racistes ou agissent de manière raciste», a-t-il réagi.

Libéraux et solidaires demandent au gouvernement d’adhérer enfin au « Principe de Joyce », qui reconnaît le racisme systémique.

Selon la cheffe libérale Dominique Anglade, il faut que François Legault nomme le problème pour le régler.

Manon Massé estime que le gouvernement a une preuve de plus que le temps presse de reconnaître la discrimination et le racisme systémique dans notre réseau de la santé. «On se retrouve encore dans une situation où il y a des gens qui se sentent libres d'exprimer des préjugés, et ça, c'est complètement inacceptable dans ma société», a fait valoir la cheffe parlementaire de Québec solidaire.

Les députés ont adopté mardi à l’unanimité une motion condamnant le racisme, notamment envers les personnes autochtones.

«Que tous les membres de l’Assemblée nationale présentent leurs excuses à Jocelyne Ottawa ainsi qu’aux membres de la nation Atikamekw de Manawan et à l’ensemble des Autochtones pour les conséquences irréparables du racisme vécu dans les institutions de santé et de services sociaux du Québec», précise également le texte.