Cominar vend deux propriétés de la rue du Marais pour 16,3 M$

Le visage urbain de Québec, dans le secteur du boulevard Pierre-Bertrand et de la rue du Marais, sera amélioré grâce à un investissement de la Société immobilière Bélanger, qui vient d’acquérir, pour 16,3 M$, deux immeubles auprès de Cominar.

Les immeubles en question sont ceux du 325 et du 355, rue du Marais. Ils subiront au cours des prochains mois une cure de rajeunissement évaluée à quelque 3,5 M$. Le propriétaire planifie de refaire l’enveloppe extérieure des bâtiments dont la construction date de 1990.

Capture d'écran Google Maps

«Il y a plusieurs travaux qui vont être réalisés pour redonner une nouvelle vie à ces actifs-là, pour les moderniser», a affirmé Sébastien Dion, directeur des acquisitions pour la Société immobilière Bélanger.

Les propriétés totalisent plus de 120 000 pieds carrés en bordure de l’autoroute Félix-Leclerc, où, selon les chiffres du ministère des Transports, 154 000 véhicules circulent chaque jour.

Le local de 8000 pieds carrés qui, dans ce bâtiment, se trouve au coin du boulevard Pierre-Bertrand et de la rue du Marais et qui abritait avant le restaurant Tomas Tam sera remis sur le marché de la location à la fin du mois, a fait savoir M. Dion.

Les immeubles comptent plus de 25 locataires, dont Simard Cuisine et Salle de bains, Sport Radical, Chant-ô-Fêtes, Maximus, Coulombe Assurances et Fitness L’Entrepôt.

Nouveau marché

«On cherchait de l’espace pour nos propres bureaux dans un emplacement stratégique à Québec. On a sollicité différents propriétaires immobiliers, dont Cominar, et c’est comme ça que les discussions ont débuté», a relaté M. Dion.

Il s’agit, pour l’entreprise, d’une première incursion dans le domaine immobilier commercial. La Société détient plus de 2200 appartements locatifs dans les régions de Québec et de Montréal.

«On cherchait, par opportunité, à commencer à diversifier nos types d’actifs», a dit M. Dion.

Le déménagement des activités administratives de la Société est prévu pour le mois d'août 2021. Au courant de la prochaine année, l’entreprise compte installer une série de ruches sur le toit pour polliniser le secteur et augmenter le verdissement urbain.