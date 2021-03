COVID-19: le bilan demeure stable dans la grande région de Québec

Québec et Chaudière-Appalaches gardent le cap alors que les deux régions enregistrent un total de 44 nouveaux cas de COVID-19 mardi. Aucun nouveau décès ne s’est ajouté dans la grande région de Québec.

Alors qu’on attend le point de presse du premier ministre Legault prévu pour 17h, la grande région de Québec continue de présenter un portrait stable au chapitre des nouvelles infections à la COVID-19.

La Capitale-Nationale recensait mardi 30 nouveaux cas, en ligne constante avec sa trajectoire de la dernière semaine. Aucun nouveau décès n’a été ajouté, laissant la région à 999 morts depuis le début de la crise.

Quant aux hospitalisations, elle demeure relativement stable dans les centres désignés de Québec. 37 patients sont actuellement hospitalisés, dont 5 aux soins intensifs.

Sur la Rive-Sud, 14 nouvelles infections ont été confirmées par le ministère de la Santé mardi matin, sans toutefois ajouter aucun décès. Le dernier décès enregistré en Chaudière-Appalaches remonte au 27 février dernier selon les données de l’INSPQ.

Cinq personnes, dont une aux soins intensifs, sont toujours hospitalisées du côté de l’Hôtel-Dieu de Lévis.

Aucun nouveau cas de variant n’a été confirmé dans la grande région de Québec, la Capitale-Nationale en comptant toujours 3, en plus de 187 cas possibles toujours en investigation. Chaudière-Appalaches n’a quant à elle eu aucun cas confirmé de variant, mais effectue actuellement le séquençage de 22 cas présumés.

Plus compliqué ailleurs

Ailleurs au Québec, les régions qui pourraient passer au palier d’alerte jaune à la suite du point de presse de ce soir continuent de présenter un bilan encourageant. Selon les dernières informations relayées notamment par TVA Nouvelles, la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et la Côte-Nord pourraient passer au jaune et présentent respectivement zéro et trois nouveaux cas de COVID-19 mardi.

D’autres régions vivent quant à elle un début de semaine plus compliqué. C’est le cas du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui compte 32 nouveaux cas mardi après en avoir diagnostiqué 40 lundi. Des éclosions importantes sont en cause, notamment dans un CPE et dans certaines entreprises privées.

À l’échelle de la province, ce sont 561 nouveaux cas qui se sont ajoutés au bilan mardi, en plus de 8 nouveaux décès. Les hospitalisations ont connu une baisse significative de 20, passant à 533. 91 de ces patients sont toutefois en soins critiques.

