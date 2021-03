[EN DIRECT 16 MARS] Tous les développements de la pandémie

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de COVID-19 bouleverse nos vies depuis près d'un an.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

Les bilans

PLANÉTAIRE

Cas: 120 187 100

Morts: 2 659 623

CANADA

Cas: 913 047, dont 298 186 au Québec

Décès: 22 495, dont 10 550 au Québec

VOICI TOUTES LES NOUVELLES DU MARDI 16 MARS

À LIRE | La présence grandissante de cas de variants dans les écoles québécoises n’a pas mené jusqu’à maintenant à une transmission plus élevée du virus en classe. Des méthodes d’intervention plus énergiques ont permis de limiter la propagation, du moins pour l’instant.

6h16 | La Suède a décidé à son tour de suspendre l'administration du vaccin d'AstraZeneca contre la COVID-19, emboîtant le pas à plusieurs pays après le signalement de possibles d'effets secondaires, en particulier des hémorragies, ont annoncé mardi les autorités sanitaires.

6h14 | Le vaccin d’AstraZeneca est « sûr », assure Boris Johnson.

Le premier ministre britannique Boris Johnson a assuré mardi que le vaccin d’AstraZeneca/Oxford contre la COVID-19 est « sûr » et « extrêmement » efficace, après sa suspension par plusieurs pays, inquiets d’éventuels effets secondaires graves.

« Ce vaccin est sûr et marche extrêmement bien », a assuré le dirigeant conservateur dans le quotidien The Times, soulignant qu’il était aussi « relativement facile à distribuer » et « dispensé à prix coûtant ».

Le vaccin développé par le groupe pharmaceutique suédo-britannique AstraZeneca avec l’université d’Oxford est l’un des deux, avec celui des laboratoires américain et allemand Pfizer/BioNTech, actuellement administrés dans le cadre de la campagne de vaccination de masse au Royaume-Uni, où près de 24,5 millions de premières doses ont déjà été injectées depuis début décembre.

Les experts de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) se penchent mardi sur la sûreté de ce vaccin. Une douzaine de pays, notamment la France, l’Allemagne et l’Italie, en ont suspendu par précaution l’administration à la suite du signalement d’effets secondaires « possibles », mais sans lien avéré à ce stade, comme de graves problèmes sanguins chez des personnes vaccinées (difficultés à coaguler ou formation de caillots).

Mais l’OMS, en première ligne dans la lutte internationale contre la pandémie, préconise d’ores et déjà de continuer de vacciner contre la COVID-19 avec l’AstraZeneca.

4h50 | Une enquête pancanadienne menée en janvier révèle que la pandémie de COVID-19 a fortement impacté les Québécois et les Canadiens atteints de maladies chroniques, en raison du délestage et des difficultés à obtenir des soins appropriés, ce qui nuit à leur santé physique et mentale.

4h15 | Le groupe pharmaceutique suédo-britannique AstraZeneca a annoncé mardi un accord avec les États-Unis pour fournir au pays cette année jusqu'à 700 000 doses d'un traitement par anticorps en cours de développement contre la COVID-19.

3h45 | Le groupe pharmaceutique suisse Roche a annoncé mardi le lancement d'un nouveau test de diagnostic, conçu pour détecter les variations du coronavirus à des fins de recherche.

0h00 | Des craintes entourant le vaccin d’AstraZeneca persistent au Québec, mais la majorité de la population choisit de recevoir le vaccin malgré tout, à défaut d’avoir le choix.

À LIRE | Des aînés en résidence privée de partout au Québec réclament une compensation pour les services qu’ils n’ont pas reçus pendant la pandémie. Mais leurs recours juridiques sont limités, déplore une association qui interpelle le gouvernement Legault.

À LIRE | Malgré un an de pandémie, deux fermetures et des variations du niveau d’alerte, la confusion persiste pour certains propriétaires de bars, leurs clients et les policiers qui tentent d’appliquer tant bien que mal toutes les règles en vigueur.

