La vaccination a déjà réduit la mortalité au pays, selon Tam

La campagne de vaccination a déjà réduit la mortalité au pays, selon l'administratrice en chef de la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam.

Cela est directement issu du fait que les personnes les plus vulnérables à la COVID-19, soit les personnes âgées, sont celles qui ont été choisies en priorité pour la campagne de vaccination.

«La bonne nouvelle, selon les données rapportées par les provinces, c’est que le taux [d’infection] chez les 80 ans et plus est déjà passé à un niveau plus bas que chez ceux des autres groupes d’âge. Cela suggère que les vaccins auraient déjà un impact positif», a expliqué la Dre Tam en point de presse mardi.

De plus, le nombre d’éclosions dans les centres de soin de longue durée a atteint un creux important, ce qui, logiquement, a un impact sur les décès. Cela n’est pas étranger à la campagne de vaccination, selon la Dre Tam.

«Quelqu’un pourrait dire que cela est dû aux mesures sanitaires. C’est possible aussi. [...] Mais ce genre de baisse est très encourageante», a signalé l’experte.

Toutefois une recrudescence du nombre de cas pourrait entrainer une augmentation de la mortalité, car le deuxième facteur finit souvent par rattraper le premier, parfois après quelques semaines.

Les variants de la COVID-19, particulièrement le variant britannique en raison de sa plus grande présence au pays, reste une source d’inquiétude.

En raison de l’efficacité possiblement réduite de certains vaccins conte ces variants, la Dre Tam soutient que la campagne de vaccination ne justifie pas un relâchement des mesures sanitaires.