L’avenir nous appartient: nous le voulons français

Élus de l’Assemblée nationale,

Bientôt, vous prendrez part à un débat charnière pour l’avenir du Québec. Vos choix détermineront la place qu'occupera le français dans la société québécoise. Animés par un amour du français, nous vous adressons cette lettre aujourd’hui.

Comme vous le savez, l’identité québécoise s’est forgée autour du dynamisme et de la vitalité de notre culture distincte. La langue d’un peuple est la mère de ses artistes. C’est elle qui a bercé nos poètes, chanteurs, paroliers et écrivains. C’est cette originalité linguistique qui nous permet de rayonner à titre d’entité artistique unique, et ce même en dehors de nos frontières.

L’apprentissage du français nous donne un cadre qui structure notre vision du monde. Entourée d’un océan anglophone, cette vision est précieuse et mérite d’être entendue de tous. Or, si le français tombe, cette singularité sombrera avec lui.

Le français en danger

Aujourd’hui, la situation est plus que critique au Québec, principalement à Montréal, où le français subit un recul saisissant. En tant que jeunes engagés, nous sonnons l’alarme. Quand on circule à Montréal, où le Bonjour-Hi se retrouve sur toutes les lèvres, il nous vient même de douter que nous nous trouvons dans une métropole francophone.

Le financement de plus en plus inégal des réseaux d’éducation postsecondaire francophone et anglophone instaure une dynamique compétitive nuisant indéniablement à nos institutions francophones. Nous constatons que la Loi 101 n’est plus assez solide. Bientôt, les brèches deviendront trop grandes et impossibles à colmater.

Des solutions concrètes

Que ce soit à l’Assemblée ou dans la rue, il faut tout faire pour protéger le français. Ce que nous voulons, c’est de l’ambition, du courage et de la détermination de la part de nos élus; des solutions concrètes pour sauver notre langue.

Que ce soit par l’application de La Charte de la langue française au réseau collégial, par une réelle valorisation de la culture, par un système de francisation fonctionnel, l’heure est à l’action. Ce que nous voulons, c’est une volonté d’inventer le Québec de demain autour d’une culture commune, d’une langue commune. Ce que nous voulons, c’est un pays.

Il revient à nous, et à ceux et celles qui nous représentent, de remédier à cette anglicisation par des actions concrètes et pragmatiques. Quand nous voulons chanter, rire ou aimer, c’est en français que nous le faisons. Nos célébrations, nos échanges, c’est en français qu’ils voyagent le mieux.

Sachez, membres de l’Assemblée, qu'au-delà des murs du Salon bleu, la jeunesse francophone gronde. La langue constitue non seulement les racines de notre peuple, mais aussi son avenir. Et si vous ne répondez pas à notre cri du cœur, nous trouverons les moyens afin qu’elle puisse fleurir encore longtemps dans notre coin d’Amérique.

Vive la langue française, et vive le Québec libre!

